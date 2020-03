Coronavirus, Luca Argentero lancia un appello per una raccolta fondi alla Protezione Civile

Luca Argentero scende in campo contro il Coronavirus. L’attore torinese ha deciso di prestare il suo volto e la sua notorietà di personaggio pubblico per fronteggiare l'emegenza sanitaria. L'ex gieffino si è attivato per dare il suo contributo fattivo in supporto all'esercito di professionisti che in prima persona lottano contro la pandemia in corso. Argentero si è mosso a favore di una causa benefica e ha lanciato un appello su Instagram per sostenere un progetto serio atto a sconfiggere il Covid-19. Sceglie il canale dei social network Luca Argentero per promuovere la sua iniziativa importante. Tramite un video postato su Instagram sostiene una raccolta fondi a favore della Protezione Civile, le truppe di volontari che hanno l'arduo compito di coordinare sull'intero territorio nazionale tutte le azioni strategiche per contrastare l’emergenza Covid-19.

L'iniziativa benefica è promossa da 1 Caffè Onlus – organizzazione torinese di solidarietà sociale - alla cui fondazione ha aderito lo stesso Luca Argentero, il cui scopo precipuo è fronteggiare l’emergenza in Italia. La onlus ha deciso di congelare la sua attività di raccolte fondi a supporto di cause sociali più circoscritte e di indirizzare la sua azione solidale a sostegno della Protezione Civile, il cui ricavato raccolto verrà destinato all’acquisto, principalmente, di dispositivi di protezione individuali (DPI), attrezzature e strumentazioni che fungono da vero salvavita per l'incolumità delle persone esposte al rischio Coronavirus.

L'appello accorato di Luca Argentero su Instagram

L’attore 41enne, spinto da uno spiccato senso civico, ha lanciato la sua campagna di beneficenza: "Together for Italy – Una buona azione per tornare alla quotidianità", una raccolta fondi lanciata da 1 Caffè Onlus a favore della Protezione Civile. Con la collaborazione di Beniamino Savio e Pietro Mazza Midana, gli altri due membri costituenti il direttivo dell'associazione, Argentero ha realizzato un video appello per divulgare il loro progetto filantropico e spronare i cuori e le sensibilità degli italiani affinché sostengano tale iniziaiva seria. Nel video Luca Argentero insieme ai due volontari spiegano nei dettagli la finalità della raccolta fondi: " Abbiamo scelto la Protezione Civile, che dopo il personale medico è la prima linea di resistenza in questa emergenza legata al Covid-19. Svolgono un ruolo di assistenza e aiuto, uomini e donne sono in prima linea in modo capillare, su tutto il territorio nazionale ". L'appello social prosegue: " Ci siamo attivati con tutti i canali a nostra disposizione e per fortuna, in una situazione critica come quella che stiamo vivendo, siamo riusciti a fare squadra ".