Coronavirus, parla Elisabetta Canalis: "Sempre con l'Italia"

Elisabetta Canalis azzera le distanze con l'Italia, pubblicando una clip esplicativa dove si può osservare il tricolore sventolare al vento. La giovane riconferma la vicinanza con la sua nazione d'origine che porta sempre nel cuore. La conduttrice amplia il discorso attraverso le Storie di Instagram dove, grazie a un video diretto all'Unione Sarda, rimarca la sua vicinanza con gli italiani, con la nazione e con la terra d'origine, cioè la Sardegna.

La modella lancia un grande in bocca al lupo alla rivista e ai suoi lettori, ma in particolare agli operatori medici sanitari sparsi per il territorio, che in questo momento sono operativi oltre ogni misura ed energia. Come specifica la stessa sono i primi a esporsi nella lotta contro il coronavirus, mettendo a repentaglio la loro sicurezza per il benessere di tutti, e che stanno cercando di riportare in equilibrio la salute nazionale. Nonostante la distanza fisica, Canalis è al fianco dei suoi connazionali e ne approfitta per ricordare gli aggiornamenti e le regole da mettere in atto per il bene di tutti.

Certa di un recupero rapido da parte dell'Italia, Elisabetta lancia un appuntamento con i suoi follower con una diretta live per il 12 marazo alle ore 19:00: un modo naturale per dialogare con tutti e interagire positivamente come ha sempre fatto. Come mostrano il resto delle immagini delle Storie di Instagram, Canalis sta seguendo anche le notizie locali e la comunicazione del Presidente Usa Donald Trump in merito agli spostamenti nazionali ed internazionali. Il tycoon ha sospeso tutti i viaggi dall'Europa verso gli Usa - ad eccezione del Regno Unito - per i prossimi trenta giorni, con l'intenzione di contenere il contagio del virus, sostenendo che Usa ed Europa hanno preso provvedimenti differenti.

Elisabetta Canalis segue il discorso mentre è in videochiamata con un suo amico nonché hair stylist, rimarcando una volta di più il suo amore e sostegno per lo Stivale.

