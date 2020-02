Elijah Wood è diventato papà

Elijah Wood è diventato padre per la prima volta: secondo quanto riferito dai media americani, l'attore e la compagna Mette-Marie Kongsved presumibilmente ieri avrebbero accolto il nuovo nato. A divulgare il tutto è stata la rivista UsWeekly, unica fonte che avrebbe diramato la notizia, non ancora confermata e che non ha avuto nessun seguito ufficiale. Una gravidanza vissuta in modo privato e discreto: Matte-Marie era stata immortalata solo questa estate con con ventre più prominente del solito.

La gavidanza era stata immortalata in qualche altro scatto privato e durante qualche partecipazione ufficiale, mentre la pancia era del tutto assente durante la recente presenza agli Emmy a Los Angeles. La coppia stava festeggiando l'evento allo Chateau Marmont: Matte-Marie appariva al fianco del fidanzato e di Anya Taylor-Joy con tanto di bicchiere di champagne tra le mani. Nonostante la presunta gravidanza in scadenza, la donna non sembrava incinta, forse agevolata dall'abito dal taglio morbido e molto ampio.

Lord Of The Rings actor Elijah Wood 'welcomes a child 'with his partner Mette-Marie Kongsved https://t.co/cmzXp2ydCX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 19, 2020

Un vero e proprio mistero circonda questa nascita e l'unione tra l'attore e la produttrice danese: i due farebbero coppia fissa da ormai tre anni. Il primo incontro risalirebbe al 2017 durante la collaborazione per "I Don't Feel At Home In This World", opportunità che aveva trasformato lentamente il rapporto lavorativo in amore, vivendo il tutto in modo discreto e privato. Poche le informazioni che circondano questa unione: i paparazzi avrebbero immortalato il pancione per la prima volta durante l'estate del 2019; ma l'attenzione era stata catturata dalla presenza di una presunta fede nuziale al dito della donna.

L'abito aderente di Matte-Marie non lasciava dubbi riguardo alla gravidanza, per questo l'assenza attuale delle forme morbide tipiche della gestazione potrebbero confermare in qualche modo la nascita del piccolo. La voglia di famiglia è da sempre un obiettivo dell'attore de "Il Signore degli Anelli", un desiderio molto forte che sembra aver finalmente trovato realizzazione. Prima di incontrarsi, sia Elija Wood che la compagna hanno vissuto storie molto lunghe e intense: la donna in passato è stata sposata con Evan Louis Katz mentre l'attore è stato fidanzato con Pamela Racine e successivamente con Kerry Bische. Ma al fianco della produttrice Wood sembra aver trovato il giusto equilibrio emotivo, la possibilità reale di trasformare l'amore in qualcosa di più ampio come una famiglia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?