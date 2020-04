Emma Marrone si dà al ballo durante la quarantena: "Mi manca la mia famiglia"

L'emergenza globale di coronavirus continua a segnare vittime e casi positivi di contagio nel Belpaese e nel resto del mondo. Il che desta molta preoccupazione non solo per la gente comune. Molti sono i personaggi popolari che hanno invitato -sui social- indistintamente tutti a fare prevenzione del coronavirus, in particolare a non uscire di casa se non strettamente necessario. Tra cui Emma Marrone, la quale ha condiviso con il web una serie di post sul suo profilo Instagram, con tanto di hashtag #iorestaacasa. E il suo ultimo scatto pubblico, che la ritrae mentre è in tenuta domestica, è corredato dalla seguente descrizione: "La verità. Completamente dissociata. E per alcuni versi libera. Oggi sono messa così! Mare o montagna? Buona domenica amici cari. Vestitevi come ve pare, che siete sempre belli. #iorestoacasa". Tra le sue Instagram story si è, poi, lasciata andare ad uno sfogo sui giorni di quarantena vissuti in solitaria, lontano da amici e parenti, e su Tiktok ha stregato gli utenti, registrando un filmato dalle immagini molto sexy.

“Momento nostalgia – sono le parole che ha riportato, sentendo il peso della distanza dagli affetti a lei più cari –. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia. Ma in questo momento, vorrei solo che tutte le persone che stanno male guarissero presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene”.

Emma Marrone sbarca su TikTok

La cantante salentina, vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nelle ultime ore, è al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per essersi lasciata andare ad un balletto sensuale registrando un video sul social TikTok, che la immortala tra le mura di casa e nella sua ritrovata forma fisica impeccabile.