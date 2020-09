"Emma offre la cena a un uomo nero". La Marrone sbotta: "È Kanye West"

La cantante salentina Emma Marrone è stata presa di mira dagli odiatori del web, i cosidetti hater, per una vecchia foto. Tutto è partito da un cinguettio pubblicato che accompagna lo scatto in questione: "Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare".

Da qui è partita la solita valanga di insulti di chi, senza conoscere né verificare i fatti, usa le piattaforme social per dar sfoggio del peggio di sé. Una utente ha rivolto pesanti offese ai danni della cantante postando queste parole: "Abbattiamole le mani a questa ipocrita sinistrorsa, e come diceva mia nonna 'il bene si fa, ma non di istenta' impara capra!! Sei patetica". Un altro ancora ha scritto: "Di offrire il pranzo a un nonno italiano, in difficoltà economiche così come ce ne sono sempre di più, no eh. Solidarietà sempre e solo ai neri perché neri e ai clandestini? Vai a farti un giro ai cassonetti, vedrai cose da non smettere di piangere. Sinistronza di ...".

La risposta di Emma Marrone è arrivata a stretto giro: "Questo 'ragazzo nero' è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?".

La cantante ha così smascherato il razzismo degli hater e anche la loro l'ignoranza in materia musicale. Kanye West infatti, non è altro che uno dei maggiori artisti hip hop a calcare le scene mondiali, nonché marito di Kim Kardashian e padre dei suoi figli. Molti utenti hanno mostrato solidarietà e vicinanza alla cantante e infine lo stesso profilo Twitter ha pubblicato le scuse: "Chiedo scusa @MarroneEmma non sapevo che era Kanye West".

La foto pubblicata risale infatti al 2015, mentre la didascalia è del tutto inventata forse con intenti goliardici, tanto più se si pensa che il patrimonio stimato del rapper ammonta, per l'anno in corso, a 1,3 miliardi di dollari.