Scontro social fra la Mannoia e un utente: "Ma vacci tu..."

Fiorella Mannoia non è, notoriamente, una che le manda a dire. Che piaccia o meno il suo impegno in ambito politico, la cantante non si può di certo accusare di non essere una persona che ci metta la faccia e che si lasci prendere a male parole dall'ultimo arrivato. Questo suo carattere è facilmente intuibile anche dall'ultimo scambio che ha avuto sul suo account Twitter ufficiale, dove ha mandato a quel paese un suo follower che aveva reagito ad un post della cantante.

Fiorella Mannoia, infatti, aveva usato Twitter per sfogare un suo malessere riguardo una situazione tragica che ha colpito gli Stati Uniti d'America durante la pandemia di coronavirus, che in America sta avendo dei numeri peggiori dell'Italia. Dopotutto non è la prima volta che la Mannoia si schiera contro il governo statunitense e, in particolare, contro il Presidente Donald Trump.

La Mannoia, allora, ha scritto sul suo account ufficiale: "Vedere gli Stati Uniti seppellire i senza tetto nelle fosse comuni è stato straziante. Una cosa è certa, questa emergenza mette in luce la verità. Tutto quello che si è tenuto nascosto viene alla luce. Una società si giudica anche da come vivono le sue categorie più deboli".

Vedere gli Stati Uniti seppellire i senza tetto nelle fosse comuni è stato straziante. Una cosa è certa, questa emergenza mette in luce la verità. Tutto quello che si è tenuto nascosto viene alla luce. Una societá si giudica anche da come vivono le sue categorie più deboli. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) April 10, 2020

Il tweet non è particolarmente piaciuto ad un utente del social network cinguettante, che ha risposto all'argomentazione di Fiorella Mannoia solo con un: "Maffanculo" . La cantante, però, non ha lasciato correre e tornata su Twitter ha risposto, scrivendo: "Ma vacce te, idiota" . Per farlo, ha scritto tutto in maiuscolo, proprio come il suo hater: nella netiquette che dovrebbe regolare gli scambi in rete, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.

MA VACCE TE! IDIOTA! — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) April 12, 2020

Alcuni personaggi dello spettacolo, come Giorgia e Luca Bizzarri si sono mostrati immediatamente dalla parte di Fiorella Mannoia, applaudendo la sua risposta e condividendola sui propri account Twitter. Gli altri follower di Fiorella Mannoia hanno, in egual modo, sostenuto la risposta della cantante.

