Francesca Fantuzzi: il "segreto" di Domenico Berardi

Domenico Berardi è sicuramente uno dei talenti italiani più cristallini degli ultimi anni anche se dopo delle ottime premesse non è mai esploso del tutto. Il 25enne di Cariati è cresciuto nelle giovanili del Cosenza e nel 2010, all'età di 16 anni viene subito notato e portato in Emilia dal Sassuolo che ne intravede le grandi potenzialità. Domenico fa cose egregie con le giovanili neroverde e fa il suo esordio in prima squadra nel 2012, all'età di 18 annni.

Berardi in quella stagione 2012-2013 si mette in evidenza segnando 11 reti in 37 presenze nel campionato cadetto con il Sassuolo che viene promosso in Serie A. Questa in corso, ma attualmente ferma per via della pandemia da coronavirus, è dunque l'ottavo stagione di Domenico al Sasuolo, la settima nel massimo campionato in cui il 25enne calabrese ha collezionato 201 presenze e 64 reti al suo attivo che diventano 72 se si contano anche le cinque reti in quattro presenze in Europa League più tre centri in Coppa Italia.

I gol diventano poi 83 se si contano anche gli undici realizzati in Serie B mentre con l'Italia non si è ancora tolto la soddisfazione di aver segnato. Berardi è stato anche un punto fermo dell'under 21 con cui ha disputato 23 presenze e segnato 4 reti conquistando il bronzo agli europei del 2017 in Polonia. Nel corso della sua giovane carriera Berardi è stato più volte sul punto di passare alla Juventus che ha poi deciso di mollare il colpo. Domenico ha spesso segnato alle due squadre di Milano, e una volta con una tripletta da urlo fece vincere il Sassuolo contro i rossoneri con Massimiliano Allegri che fu esonerato. L'attaccante neroverde non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra ma anche in questo caso non è mai stato tenero con i nerazzurri a cui ha realizzato diverse reti in Serie A.

In questo momento difficile per tutti, Berardi è chiuso in casa con la sua fidanzata storica Francesca Fantuzzi e tra un allenamento e un altro c'è spazio anche per del gioco. La giovane coppia ha provato a cimentarsi in una challenge che sta spopolando su Tik Tok, il nuovo social network cinese, e che sta mettendo alla prova calciatori, rispettive fidanzate e non solo. Il tutto consiste nel portare a termine un balletto coordinato alla perfezione con mani e gambe e i due, tranne nella parte finale, se la sono cavata bene con i followerw che hanno dimostrato di apprezzare le loro gesta. Francesca è la fidanzata storica del giocatore calabrese e di lei si sa poco ma scrutando il suo profilo Instagram si nota come sia coetanea del suo Domenico e come ami cimentarsi con lo yoga e con il fitness dato che ha anche un'altra pagina sul social network interamente dedicato agli allanementi in palestra.