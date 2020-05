"Il gesto di Carlo con i gemelli..." Il retroscena segreto su Lady D

La storia d’amore tra il Principe Carlo e Lady Diana non è stata una favola. La coppia reale non ha mai avuto il "vissero per sempre felici e contenti". Il destino di Lady D infatti pareva segnato fin dal giorno del suo matrimonio quando, felice e sorridente, aveva attraversato la navata della cattedrale di St. Paul. Un matrimonio che non era sorretto da amore e rispetto, ma era un’unione combinata a regola d’arte che purtroppo non ha fatto altro che creare scompiglio all’interno della royal family. Tutti lo sapevano che il cuore di Carlo apparteneva a Camilla, e forse anche Lady Diana aveva qualche sentore, ma nonostante i dubbi, si unì comunque in matrimonio al principe del Galles. I problemi però iniziarono subito dopo.

L’esperto Richard Fitzwilliams, nel commentare il documentario "Kings And Queens in Waiting", afferma che Lady Diana ebbe la conferma dei dubbi sul legame che c’era tra Carlo e Camilla durante la sua luna di miele. Ci fu un gesto in particolare che fece infuriare la principessa e che distrusse la quiete apparente che c’era tra lei e il Principe. Tutto cominciò nell’estate del 1981, ad agosto, quando la neo-coppia di sposi si godeva qualche settimana di relax al castello di Balmoral. All’epoca la stampa parlava di un matrimonio felice, ma in realtà non era così. Tra i due invece c’erano già diverse crepe.

"Diana non è mai riuscita a perdonare un gesto di Carlo. Rimase completamente di sasso – afferma l’esperto -. Aveva notato qualcosa di strano quando il principe indossò un paio di gemelli con la doppia C. Erano un simbolo. Significavano Carlo e Camilla – aggiunge -. Questa scoperta fece scoppiare tra i due una lite furibonda e da quel momento in poi la rottura fu difficile da sanare. Si parlavano poco, cercando però di mantenere davanti ai fotografi un certo contegno". Un vero e proprio schiaffo morale per Lady D che, ovviamente, aveva portato a galla tutti i dubbi che aveva ancor prima del matrimonio.

"Loro si conoscevano appena, ma Diana pensava di aver trovato l’uomo dei suoi sogni", continua l’esperto. Ancora prima del fatidico "si", la principessa triste aveva già trovato un’altra coppia di gemelli con le iniziali G e F. Solo successivamente venne a scoprire che simboleggiavano gli affettuosi soprannomi che si erano dati Carlo e Camilla. "Diana dopo divenne sospettosa. Era sempre disturbata dal pensiero di Camilla". E infatti aveva ragione. Anni dopo la sua morte Carlo si è poi unito in matrimonio con l’unica donna che ha sempre amato.