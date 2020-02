Gf Vip, Pago affronta il marito di Fernanda Lessa: "Ti ho visto come un mezzo uomo"

Dopo la lite tra Antonella Elia, Patrick Pugliese e non solo, c'è un altra situazione che dev'essere risolta all'interno della Casa. Pago e Fernanda Lessa hanno avuto numerose incomprensioni negli ultimi giorni, causate soprattutto da alcune frasi della concorrente brasiliana contro la compagna del cantante sardo.

" Si intromette nella storia mia e di Serena, viene e mi chiede scusa. Poi sputi solo veleno su di noi e su di me. Dice che Serena non deve stare qui. Non vuoi chiedere scusa a Serena? Sono affari vostri ", ha detto Pago ad Alfonso Signorini in riferimento a Fernanda Lessa. Il conduttore ha quindi sottolineato come Serena Enardu non sia stata particolarmente gentile nei confronti di Fernanda Lessa, che sarebbe stata appellata come " Jolly degli uomini che hanno gli ormoni in subbuglio ", come ha sottolineato Alfonso Signorini. Serena Enardu ha negato di aver mai detto questo nei confronti della concorrente brasiliana, che ha comunque accettato di buon grado l'eventuale definizione, ribadendo di aver massaggiato anche Paola Di Benedetto e non solo gli uomini della Casa.

Pare che il marito di Fernanda Lessa non abbia gradito i modi di Pago nei confronti di sua moglie e ha quindi chiesto in confronto diretto con l'uomo, che è avvenuto durante la diretta. Luca è apparso molto nervoso, soprattutto all'inizio: " L'altra sera eri troppo adirato e ti sei permesso non soltanto insultare mia moglie ma di minacciarla fisicamente. Ci sono dei video in cui tu volevi eliminarla fisicamente e mi ha dato estremamente fastidio. " Pago sembra non ricordare di aver detto simili parole nei confronti di Fernanda Lessa, anzi, riferisce di aver detto solamente di volerla eliminare dalla sua vita. " Se ho detto una cosa del genere, non intendevo assolutamente ", ha poi sottolineato il concorrente sardo prima dell'intervento chiarificatore di Alfonso Signorni. Il conduttore ha voluto spiegare che Pago non ha mai espresso il desiderio di eliminare fisicamente Fernanda Lessa, ma solo di volerla eliminare, inteso probabilmente come dinamica di gioco.