L'ex coniglietta di Playboy Maria Liman cerca un partner per la quarantena

In questo periodo di quarantena per via della pandemia da coronavirus c'è chi si sta inventando di tutto per ammazzare il tempo. La modella russa, grandissima tifosa del Chelsea, Maria Liman ha lanciato un appello sulla sua pagina ufficiale di Instagram: "La bella addormentata sta cercando un principe. Dov'è questo coraggioso uomo che mi aiuterà a sconfiggere il virus?". L'ex modella di playboy è diventata famosa dopo il Mondiale del 2018 sia in patria che a Londra, dove risiede, e ha lanciato questo appello ripreso dal tabloid inglese The Sun.

La 26enne che sul suo profilo Instagram ha scritto di essere anche un'attrice e una presantatrice: "Sto cercando un partner adorabile per passare i prossimi tre mesi in isolamento e divertirsi insieme in quarantena. La Bella Addormentata sta aspettando il suo principe. Dov’è questo bello e coraggioso uomo che sconfiggerà il virus e mi salverà? Per favore, sbrigati! Tutte le scorte che ho fatto un mese fa si sono esaurite in un paio di serate. Come pensi di passare questo periodo indimenticabile?".

Il profilo di Maria sta spopolando su Instagram con la ragazza che vanta oltre 630.000 follower di Instagram che non perdonono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono durante la sua quotidianità e la sua vita lavorativa. Questa quarantena darà maggiori chance ai suoi follower di poter ammirare delle nuove foto che la ritrarranno per forza di cose all'interno delle sue mura domestiche ma in atteggiamenti sicuramenti sexy.



