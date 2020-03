Lisbona de La Casa di Carta è positiva al coronavirus

Non si frenano i contagi da coronavirus. In Italia si teme il peggio ma anche nel resto d’Europa la situazione è molto critica. Tutti i settori sono messi a dura prova, anche e soprattutto quello dell’intrattenimento. Alle star del piccolo e del grande schermo che rivelano di essere affette dal virus, si unisce anche un’attrice de "La Casa di Carta". Nella serie spagnola di successo, disponibile su Netflix, l’attrice Itziar Ituño interpreta Lisbona. È l’ispettore che si occupa dei negoziati con il Professore durante la rapina la rapina alla Zecca. Nel corso della vicenda, però, finisce per spalleggiare i rivoltosi dopo aver intrapreso una storia d’amore con il capo della banda.

E ora in un post che ha pubblicato sui social, l’attrice de "La Casa Di Carta" rivela che è stata contagiata anche lei dal virus. Non ha una forma grave anche se è molto spaventata, e aggiunge che ora è casa, in quarantena e che i suoi impegni sul set sono tutti cancellati.

"Ciao a tutti! E ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. É coronavirus". E' quanto scrive sul suo profilo Instagram Itziar Ituño, la Lisbona de "La Casa di Carta". Con i suoi fan condivide una foto in cui appare sorridente, visibilmente provata, e sdraiata sul letto di casa. "Il mio caso è lieve e sto bene -aggiunge- ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera – continua-. Ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà. Quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune – afferma - É un momento di solitudine e generosità. State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi".

Da quel che sembra l’attrice attualmente era impegnata sul set di un’altra produzione spagnola dal titolo "Alardea", e pare che abbia sviluppato i sintomi durante le riprese. Il tampone avrebbe poi confermato la positività. La produzione del nuovo show è partita il 15 marzo proprio quando la pandemia ha cominciato ad espandersi al di fuori del territorio italiano. Tutto questo non ritarderà la messa in onda de "La Casa di Carta". La quarta stagione (o parte) della serie action, è prevista su Netflix dal prossimo 3 aprile.