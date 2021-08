"Un male boia...", incidente in bici per Vasco Rossi

Disavventura in bicicletta per Vasco Rossi, che ha informato i suoi fan di aver subito un infortunio nelle scorse ore tale da avergli causato una lussazione alla spalla che per qualche settimana lo costringerà al riposo. Nulla di grave per il rocker di Zocca, che si è mostrato sorridente e di buon umore sui social nonostante la vistosa fasciatura che gli sostiene il braccio infortunato.

" Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta… per fortuna niente di grave … un male boia però ", ha scritto Vasco Rossi nella didascalia della foto, dove ha aggiunto come hashtag il riferimento a uno dei suoi successi più noti, quella vita spericolata che ha sempre cantato e in parte anche vissuto fin dai suoi esordi alla fine degli anni Settanta.

Certo, cadere dalla bicicletta non può essere annoverato come un incidente frutto di una vita spericolata, ma a 69 anni il rocker di Zocca sa ancora come tenere alta l'attenzione del suo pubblico. Tantissimi i messaggi di supporto per Vasco Rossi nel post in cui rivela il suo infortunio. In pochi minuti sono stati migliaia i fan che hanno espresso la loro solidarietà al cantautore con commenti oppure con like. Il seguito del rocker di Zocca è sempre altissimo, il suo pubblico è trasversale e raccoglie diverse generazioni. In molti casi i padri hanno tramandato ai figli la loro passione per la sua musica e, data la lunghissima carriera del Blasco, nel 2021 non è raro trovare ai suoi concerti tre generazioni di fan, dai nonni ai nipoti.

Fortunatamente Vasco Rossi non ha previsto nessun concerto nelle prossime settimane e, in realtà, nemmeno nei prossimi mesi. Pare che, epidemia permettendo, Il Blasco tornerà sui palchi italiani a partire dal 2022 con un tour che lo vedrà protagonista nelle grandi arene del nostro Paese. A partire da maggio 2022, infatti, Vasco Rossi si esibirà all'ippodromo di San Siro a Milano, all'Autodromo di Monza e poi chiuderà con una doppia data al Circo Massimo di Roma, una delle più ambite location italiane per i concerti, dove sono attese decine di migliaia di persone. Ora il Blasco dovrà solo riposarsi e aspettare che l'infortunio alla spalla rientri. Dovrà sottoporsi a qualche seduta di riabilitazione ma già dalle prossime settimane sarà nuovamente a disposizione dei suoi fan e riprenderà la preparazione per il grande ritorno sui palchi italiani, dai quali manca da ormai diversi anni.