La Regina Elisabetta cerca uno chef con "forti doti di leadership"

La famiglia reale non è crisi. Anzi è più florida e, soprattutto, più unita che mai. La Megxit non ha di certo oscurato il buon nome dei Windsor e della Regina Elisabetta. Da parte della sovrana e di tutta la royal family c’è l’intenzione di voltare pagina e di riprendere, dove è possibile, le solite attività. Incontri, eventi e convegni: gli impegni della Regina sono tanti e molto impegnativi, ovviamente Elisabetta non può fare tutto da sola. Ha bisogno di una squadra affiatata e pronta a tutto per rispondere alle sue esigenze. E lo dimostra l’annuncio di lavoro che è stato pubblicato sul sito ufficiale della royal family.

La Regina Elisabetta è in cerca di uno chef, ma non di uno qualunque. La sovrana cerca uno cuoco reale che dovrà seguire la famiglia anche in trasferta. Una figura di tutto rispetto. In particolare, come è stato riportato nell’annuncio, Elisabetta cerca un sous chef, che è la seconda carica in cucina dopo il capo cuoco, che abbia esperienza nel settore e una profonda conoscenza del cibo e dell’alimentazione. Cosa strana, tra i particolari, c’è scritto che il cuoco deve conoscere anche i meccanismi della cucina francese e, soprattutto, deve essere in grado di proporre piatti nuovi e sofisticati per ogni tipo di occasione. Come cene di gala, cocktail party e pranzi e cene di palazzo. Ma la Regina Elisabetta non si accontenta e vuole sempre di più, cerca personale sempre più qualificato così da non cadere in errore e nell’occhio delle critiche.

Il cuoco reale deve anche un’altra qualità, forse la più importante. Deve avere un carattere forte e risoluto e doti di leadership. Questo perché deve essere in grado di pianificare, delegare e mantenere ottimi rapporti con i colleghi per garantire che tutto possa funzionare nel migliore dei modi. Ma non è finita qui, perché la figura richiesta deve avere il compito di motivare la cucina per poter essere sempre in grado di essere al top e di non commettere nessun tipo di errore. E la sede di lavoro? La Regina Elisabetta afferma che di norma tutto di svolgerà da Buckingham Palace, ma lo chef sarà costretto anche a spostarsi in base alle occasioni. Può essere per eventi o anche per cene private nelle diverse tenute della famiglia. L’annuncio afferma che c’è tempo fino al 12 febbraio per candidarsi. Sarà a tempo pieno. 5 giorni su 7, e sarà un lavoro a turnazione.