Reunion di Friends, le campagne pubblicitarie più strane

Tutti pazzi per Friends. A poco più di 25 anni dalla prima messa in onda negli Stati Uniti, anche la serie archetipica di molte sit com moderne - da “The Big Bang Theory” a “How I Met Your Mother” - avrà il suo revival. Il prossimo maggio, contrariamente a quanto annunciato finora dagli attori - sebbene Jennifer Aniston si sia mostrata possibilista, soprattutto a causa dell’entusiasmo dell’ultimo anno - andrà in onda su Hbo una puntata speciale. Lo show riporterà i sei attori - Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer - nel mitico Stage 26 dello studio Warner Bros a Burbank, in California, dove in realtà la serie televisiva ambientata a New York è stata girata.

L’evento è stato salutato con uno scatto promozionale pubblicato dagli attori su Instagram: l’immagine ritrae il main cast con abiti estivi su una decappottabile d’epoca. Tante star hanno commentato e lasciato dei like sui post delle star di Friends: tra loro Reese Witherspoon - che è stata anche un personaggio ricorrente del telefilm, nei panni della sorella minore di Rachel - Laura Dern e Gwyneth Paltrow.

Ma più che quello scatto, sono state delle immagini d’annata a colpire l’interesse degli utenti dei social media. La scrittrice Sophie Louise Hall ha infatti pubblicato su Twitter, come riporta l’Independent, alcune fotografie pubblicitarie che ritraggono gli attori di Friends. Alcune sono citazioni di scatti famosi oppure ritraggono i sei del Central Perk in costumi d’epoca. Ma ce ne sono altre davvero bizzarre o che rivelano un utilizzo quanto meno ingenuo del fotoritocco.

The Friends ‘reunion’ thing has just reminded me of all the weird photo shoots they had to do pic.twitter.com/b3ZLxJQnUm — the magical mister misophieles (@SophLouiseHall) February 21, 2020

In una di queste foto, i sei protagonisti sono seduti su un lunghissimo cavallo - ritoccato appunto - mentre in un’altra sono tutti a letto insieme e dormono - ma Aniston e l’unica con gli occhi aperti e probabilmente nuda.

Non manca uno scatto in stile “I soliti sospetti”, né un altro in cui c’è una piccola sostituzione: i sei attori hanno le teste l’una contro l’altra in un’insolita torre, tanto insolita che in basso non c’è LeBlanc, ma uno sconosciuto che lo sostituisce. Quest’ultima foto è molto divertente, perché nel corso della serie ci sono due episodi in cui Cox e Aniston sono sostituite da due ragazze misteriose, che assomigliano vagamente alle due attrici.

