La teoria del complotto di Roseanne Barr sul coronavirus: "Stanno cercando di sbarazzarsi della mia generazione"

" Penso che stiano solo cercando di sbarazzarsi di tutta la mia generazione" . Non ha dubbi l’attrice Roseanne Barr, 67 anni, che ha provato a trovare un senso allo scoppio dell’epidemia di coronavirus nel mondo, come racconta un articolo su People.

Durante una videointervista nella nuova serie di YouTube "Quarantined With Norm Macdonald", ha condiviso i suoi sospetti sul virus, facendo notare al collega Norm Macdonald che il Covid-19 avesse effetti nefasti specie sui baby boomers, cioè le persone nate tra il 1946 e il 1964, in Nord America o in Europa, che hanno contribuito a un sensibile aumento demografico. Il fenomeno è conosciuto, infatti, proprio come "Baby boom".

" Sai che sono matta, quindi sto parlando come una pazza ora - ha detto Roseanne Barr -. Le donne boomer quelle che, sai, hanno ereditato, sono vedove. Hanno ereditato, quindi sono dovute andare ovunque i soldi fossero e trovare un modo per ottenerli dalla gente" . Norm Macdonald non si è fatto sfuggire l’affermazione di Roseanne Barr e ha incalzato: " Ci sono così tanti boomers che hanno soldi e non lavorano. Quindi, se li tirassi fuori dalla società, verrebbe su un buon thriller" .

Roseanne Barr è decisamente una di queste donne, ma non esattamente per sua volontà. L’attrice nel 2018 è stata licenziata dall’omonima sitcom "Roseanne", conosciuta anche come "Pappa e Ciccia", andata in onda sull’Abc per dieci stagioni, dopo aver scritto degli insulti razzisti su Twitter. Roseanne, parlando di Valerie Jarrett, l’ex consigliera di Barack Obama, l’aveva paragonata a uno dei personaggi de "Il pianeta delle scimmie". Nonostante le subitanee scuse, l’Abc non ha perdonato il suo atteggiamento e ha eliminato il personaggio interpretato dall’attrice statunitense, che quindi non è comparsa nello spin-off della serie, uscito due anni fa.

" Mi piace l’isolamento sociale ", ha dichiarato Roseanne Barr. L’attrice sa bene come utilizzare il tempo trascorso a casa, vendicando così il "torto" che le è stato fatto: " Sto inventando la causa perfetta contro Hollywood e sono così felice di avere quel tempo, sedermi qui ed essere in grado di compilare i miei pensieri ".