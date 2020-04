Wanda Nara torna in Lombardia, in piena emergenza Covid-19: "Ci sentiamo italiani"

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo e a destare preoccupazione tra la gente. Tra i personaggi popolari, c'è chi ha voluto attivarsi sui social per intrattenersi con il resto del mondo e intrattenere gli utenti e chi ha voluto esternare al web delle proprie riflessioni maturate sull'emergenza che ha investito il Pianeta. Tra cui Maxi Lopez. Che, in particolare, ha di recente destinato un'Instagram story al veleno all'ex moglie nonchè opinionista della quarta edizione in corso del Grande fratello vip, Wanda Nara, accusandola di aver infranto la quarantena, disposta come misura antivirus nei Paesi colpiti dal Covid-19. "Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale -aveva riportato per iscritto tra le sue storie su Instagram, silurando in rete l'ex consorte-, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un Paese all'altro. Ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia, senza importartene di qualsiasi tipo di conseguenza". Così come trapela dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate nel web, Lopez aveva indirettamente tacciato la Nara di aver compiuto una fuga insieme ai suoi 5 figli, 3 dei quali avuti con lui, dalla Francia al Belpaese in piena emergenza coronavirus.

E, in una nuova intervista concessa al settimanale Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, la nota opinionista tv argentina e moglie di Mauro Icardi ha rilasciato alcune dichiarazioni, proprio in risposta all'attacco social recentemente sferratole dall'ex marito.

“Maxi mi ha accusata di aver portato i bambini nel cuore della pandemia -ha così esordito, nel suo intervento-. Ma sa benissimo che io abito in un paesino vicino a Como, dove sono stati registrati pochi casi di coronavirus e siamo al sicuro. Qui abbiamo casa e quella di Parigi la dovevamo lasciare perché scadeva l’affitto. Ci siamo consultati con il pediatra prima di prendere questa decisione e muoverci.”



E, a conclusione della sua ultima intervista ha, infine, aggiunto in sua difesa: “Ci sentiamo italiani ormai e, se mi dovesse succedere qualcosa, preferirei che mi succedesse qui e non in Argentina. Potevamo prendere un volo privato e andare là. Ma abbiamo preferito farci un viaggio di 750 chilometri in due macchine. Cantando tante canzoni nelle nove ore e mezza di viaggio. Era più rischioso partire per l’Argentina. Lopez dovrebbe essere più felice delle mie attenzioni di madre…”.

L'addio di Wanda Nara al Gf vip

Riattivatasi sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore, Wanda Nara ha voluto condividere con il web un post, dedicato alla sua esperienza televisiva maturata in qualità di opinionista e in coppia con Pupo, per il Gf vip 4.