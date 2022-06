Una brutta Italia perde 3-0 contro l'Argentina. Dove sono finiti gli azzurri campioni d'Europa?

Una brutta Italia perde 3-0 in maniera netta contro l'Argentina di Lionel Messi, a Wembley che consacrò campioni d'Europa gli azzurri nel luglio del 2021. A piegare gli azzuri tre reti, due siglate nel primo tempo, da Lautaro Martinez su assist della Pulce ex Barcellona e da Di Maria su assist del "Toro". Sul gong in rete anche Dybala appena entrato in campo e che non segnava da tre anni con la maglia dell'Albicelste.

La nazionale allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini è sembrata in palese difficoltà fisica ma anche tecnica e mentale a cospetto di una Albiceleste, invece, in palla e con il tridente Messi-Lautaro-Di Maria che ha fatto letteralmente impazzire la retroguardia dell'Italia con Bonucci-Chiellini e i centrocampisti costantemente in difficoltà.

Bonucci, tra l'altro, ha anche rischiato l'espulsione nel primo tempo per un intervento con il gomito alto su Lionel Messi rimasto a terra per qualche minuto dolorante ma con l'arbitro che ha deciso di comminargli solo un cartellino giallo. L'Italia, come detto, è sembrata la lontana parente di quella in grado di vincere gli Europei meno di un anno fa e nemmeno il tempio di Wembley è riuscito a far rinsavire gli azzurri che dopo aver fallito la qualificazione a Qatar 2022 non si sono ancora ripresi e non solo per il risultato, ma per una prestazione davvero irriconoscibile, forse una delle più brutte da quando Mancini è ct.

Quella di stasera era una sfida importante, la finalissima, che metteva anche in palio un trofeo ma che l'talia non è riuscita a portare in porto. Adesso serviranno carattere, voglia e grinta per riscattare una brutta prestazione visto che sabato 4 giugno, martedì 7 giugno, sabato 11 giugno e martedì 14 giugno ci saranno quattro importanti sfide di Uefa Nations League: le prime due in casa contro Germania e Ungheria e le ultime due a domicilio contro i tedeschi e l'Inghilterra battuta in finale ad Euro 2020: serviranno di certo delle prestazioni ben diverse rispetto a quella di questa sera che lascia qualche perplessità in vista degli impegni futuri.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (46' Lazzari), Emerson (77' Bastoni); Barella, Jorginho, Pessina (62' Spinazzola); Bernardeschi (46'Locatelli) , Belotti (46' Scamacca), Raspadori.

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L. Martinez, Di Maria.

Reti: 28' Lautaro Martinez (A), 46' Di Maria (A), 94' Dybala (A)