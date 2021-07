Quel sospetto su Italia-Inghilterra: "Cosa accadrà..."

Domenica a Wembley ci sarà l'atto finale di Euro 2020 con Italia e Inghilterra che sono pronte a dare vita ad un grande spettacolo. In questi giorni sui social e non solo si è parlato di presunti favoritismi nei confronti degli inglesi con l'ultimo rigore concesso in semifinale per un leggero tocco di Maehle su Sterling che è finito sotto la lente di ingrandimento. Nell'aria di percepisce questo sentimento pro Inghilterra e il giornalista Furio Focolari ha gettato alcune ombre in merito ai microfoni di Radio Radio:

"Sono molto preoccupato perché gli inglesi se la stanno apparecchiando e di mezzo c’è una talpa italiana, perché il designatore è italiano… il contatto non c’è stato: l’arbitro in diretta può sbagliare, ma il Var deve correggerlo e invece non lo fa, è un rigore inventato totalmente" , questo il commento pieno di veleno nei confronti degli inglesi ma anche di Roberto Rosetti designatore degli arbitri per le competizioni Uefa e riportato da calciomercatonews.com. Focolari ha poi affondato il tackle nei confronti del difensoredello United Maguire: "Posso dire che è forte, ma è un bullo di paese e gli arbitri gli consentono tutto. Ci aspetteranno momenti terrificanti, si ripeterà quello del ’66: allora il Var non c’era, ma ho l’impressione che vogliano rifare come gli pare anche stavolta”.

Pronostici

Maurizio Pistocchi ex giornalista Mediaset ai microfoni di Radio Crc ha fatto i complimenti agli azzurri ed ha spiegato: "Che gara mi aspetto tra Italia e Inghilterra, domenica, nella Finale di Euro 2020? Non sarà semplice, per noi, dal punto di vista delle letture, perché loro difendono a tre ma sono strutturati e veloci. All'Italia servirà una grande partita, superiore a quella vista con la Spagna. SeI il problema, specie contro la Spagna, è stata l'incapacità di fare pressing: eravamo troppo bassi. Ad ogni modo, comunque andrà a finire l'ultima gara di Euro 2020, il cammino dell'Italia sarà da considerare più che positivo ed andranno fatti grandi complimenti a Roberto Mancini. Per me, l'Italia, oggi, ha già vinto Euro 2020".

Non solo il pronostico di un giornalista italiano ma anche quello dell'ex difensore inglese Jamie Carragher: "Penso che sarà una sfida davvero molto combattuta. Credo che si potrà andare ai rigori e in quel caso vincerà l'Inghilterra. La squadra ha lavorato molto sui penalty quindi si deve mettere in pratica quanto fatto. In ogni caso non penso ci saranno molti gol durante la partita. L'Italia è molto forte in fase difensiva. Credo che la partita terminerà 1-1 e poi ci saranno i rigori. Penso sia la finale giusta per questo torneo. Sono state le due squadre migliori. Domenica sarà spettacolo" , il suo commento ai microfoni di Sky Sports.

