Cristiano Ronaldo, festa e regalo a sorpresa per i suoi 35 anni

Festa a sorpresa per Cristiano Ronaldo, con un regalo speciale. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato i suoi 35 anni con amici e familiari, ed ha ricevuto un'auto nuova fiammante, impacchettata davanti al ristorante e pronta ad ampliare la sua invidiatissima collezione.

L'attaccante della Juventus ha raggiunto un ristorante sul lungo Po di Torino poco dopo le 20 insieme a Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Junior, ad attenderli amici e parenti che hanno improvvisato il consueto ''Tanti auguri'' (rigorosamente in portoghese) fuori dal locale, tra baci, abbracci e pacche sulle spalle. Tra gli invitati anche il terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio. Poi cena giapponese e rientro a casa, tutto in perfetto orario visto che ad attenderlo c’è una nuova giornata di allenamenti alla Continassa.

ll momento è stato immortalato da Georgina su Instagram. "Per altri 1000 anni al tuo fianco. Ti amiamo" , la dedica della bella argentina al suo amato Cristiano per il 35esimo compleanno. Il portoghese, dopo aver ricevuto dalla compagna un mazzo di rose di ritorno dall'allenamento, nel dopo cena trovato una bellissima sorpresa fuori dal ristorante, una nuova auto da aggiungere alla sua collezione: per la precisione una fiammante Mercedes Brabus Classe G di colore nero da 600mila euro infiocchettata per bene. Dunque una serata perfetta per il sette bianconero, che sabato sera contro il Verona Cristiano punterà all'ennesimo record: la decima partita consecutiva in rete, dopo aver eguagliato David Trezeguet a 9 gol.

Grande attesa invece questa sera al Festival di Sanremo per Georgina Rodriguez, che insieme ad Alketa Vejsiu affiancherà Amadeus nella conduzione della terza serata della kermesse musicale. Dal Festival fanno pretattica ma il portoghese dovrebbe essere presente nelle prime file del pubblico per non perdersi nemmeno un attimo del debutto all'Ariston della sua Georgina. E secondo i rumors per l'occasione avrebbe fatto già le cose in grande, prenotando un intero ristorante di Sanremo per festeggiare la serata.

