Il derby latino quarant'anni dopo Platini e Arconada

L'equilibrio corre sul filo dei Pirenei. Perché se il grande derby latino pende in genere dalla parte spagnola, quando si fa sul serio sono quasi sempre i galletti a spuntarla. 16 a 13 sono le vittorie per le Furie rosse nel computo generale (addirittura con un 8-1 nel 1929), ma nelle sfide ufficiali la Francia conduce 6 a 2 con 2 pareggi. E su tutte queste sfide spicca ancora la finale degli Europei di 40 anni fa, quando l'ultimo successo di una nazionale di casa sorride ai bleus di Michel Platini (nella foto).

Nell'84 la Francia ospita l'Europeo da predestinata: la semifinale persa rocambolescamente ai supplementari con la Germania ai Mondiali di due anni prima e l'assenza dell'Italia campione del mondo, consegnano a Platini e compagni il ruolo di favoriti nel torneo. Le Roi non tradisce, trascinando i galletti in finale con 9 gol (record ancora imbattuto in un'edizione degli Europei), ma il nono lo segna in finale con l'aiuto di una clamorosa papera di Luis Arconada, uno dei grandi portieri della tradizione basca, che al culmine di una bella prestazione si lascia sfuggire goffamente sotto la pancia una punizione di Platini al 57'. È il gol che taglia le gambe alla Spagna (che era andata vicinissima al vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Santillana respinto sulla linea da Battiston) e che regala di fatto il primo titolo della storia alla Francia, costruita da Michel Hidalgo sui tre moschettieri del centrocampo (Fernandez, Giresse e Tigana) al servizio di roi Michel. Un successo che verrà poi arrotondato da Bruno Bellone al 90'.

Adesso starà dunque a un altro portierone basco, Unai Simon, il compito di vendicare quella serata storta di Arconada e cercare di riequilibrare il bilancio nei confronti dei francesi, ricordando anche che l'ultimo incrocio, nella finale di Nations league 2021, vide ancora una vittoria in rimonta della Francia, a San Siro, con

Benzema e Mbappé che risposero ad Oyarzabal. E soprattutto pensando che la Spagna non vince una sfida ufficiale dagli Europei 2012, quando superò i bleus nei quarti con due reti di Xabi Alonso e poi volò a sollevare la coppa.