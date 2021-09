Donnarumma sbotta dopo la partita: "Mi faccio una risata..."

Gigio Donnarumma si è preso una piccola rivincita sui suoi detrattori dato che Mauricio Pochettino l'ha scelto come titolare nella sfida contro il Manchester City. Il numero uno ex Milan è stato decisivo con alcune grandi parate che hanno permesso al Psg di portare a casa la vittoria grazie alle reti di Gueye e Messi. A fine partita Donnarumma si è detto felice ai microfoni di Sky: "L'esordio in Champions lo sognavo così, e il sogno si è realizzato, è stata una grande partita, una gioia immensa, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, da mio padre a mia madre, alla mia ragazza. Non è stato un periodo semplice, ma ero sereno e sapevo che sarebbe arrivato questo momento".

Una grassa risata

Donnarumma ha poi affondato il tackle contro i suoi detrattori che in questo mese ne hanno dette di cotte e di crude sui social e non solo. "Le critiche? Mi viene da ridere quando leggo le critiche sulla mia scelta, mi faccio tante risate, non c'è nessun problema, non c'è nessun tipo di problema, sono felice di essere qui, ho la società che mi sostiene sempre, mi faccio una risata quando leggo queste scemenze sui social" . E ancora: "Per me è fantastico giocare con tutti questi campioni, ti aiutano, ti fanno crescere, faccio i complimenti a Leo per il primo gol con il Psg".

Da riserva a titolare?

Chissà se sarà cambiato qualcosa nelle gerarchie di Pochettino per quanto concerne il ruolo del portiere o se ci sarà un'alternanza, non facile, tra Gigio e Keylor Navas. Potrebbe anche essere che il tecnico argentino possa far giocare Donnarumma in Champions League e Navas in campionato come fece il Barcellona ai tempi di Bravo e ter Stegen dove il primo giocava in Liga e il secondo solo in Champions League.