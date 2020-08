Dybala via dalla Juventus? Scoppia la rivolta

Aria di rivoluzione in casa Juventus con diversi calciatori che lasceranno Torino in questa sessione estiva del calciomercato. I tifosi bianconeri, ancora scottati dalla prematura eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, hanno incassato l'esonero di Sarri e l'avvento di Andrea Pirlo ma in queste ore sono preoccupati dai rumors di mercato attorno a uno dei migliori giocatori della stagione passata: Paulo Dybala.

Rinnovo difficile

La Joya ha in ballo con la società bianconera il rinnovo di contratto a cifre importanti tanto che si parla di cifre da capogiro: 15 milioni di euro a stagione, meno della metà di quanto percepisce il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo. L'argentino vuole arrivare ad essere il secondo giocatore più pagato della rosa superando anche il giovane difensore olandese Matthijs de Ligt che di ingaggio percepisce 12 milioni di euro netti di parte fissa comprensiva di bonus. Lo stipendio, molto alto, richiesto dall'ex Palermo però sembra non essere l'unico problema dato che anche a livello tattico il 26enne di Laguna Larga sembra "preoccupato" della collocazione tattica che gli darà Pirlo.

Da incedibile a cedibile

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'intenzione della Juventus è quella di tenersi stretto Dybala ma di fronte ad un'offerta compresa tra gli 80 e i 100 milioni di euro Andrea Agnelli potrebbe vacillare. Diversi club di Premier League, Liga, più Bayern Monaco e Psg sono sulle tracce di un giocatore che nella scorsa estate è finito nel mirino di Tottenham e Manchester United ma attenzione a Barcellona e soprattutto a Real Madrid che potrebbero sferrare l'attacco decisivo per strappare il classe '93 ai bianconeri viste le difficoltà sul rinnovo di contratto.

Social roventi

Il contratto di Dybala andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 e la notizia che potrebbe essere ceduto ha scatenato la rabbia e l'ironia dei tanti tifosi della Juventus che si sono riversati sui social per commentare questo rumor di mercato: "Pare che Dybala abbia chiesto 15 milioni di ingaggio sembra una cifra enorme, ma in realtà è solo la metà di quanto prende Ronaldo e poco più di quanto guadagna De Ligt: gli errori si pagano", il commenti di un'utente "Vendi Dybala classe ‘93 e tieni Ronaldo, classe ‘85. Ho degli ottimi presentimenti…". C'è poi chi ha invece preso le parti della società sminuendo di fatto Dybala: "C'è ancora gente che pensa Dybala sia un fenomeno. 11 gol in serie A come Lapadula e Gabbiadini, va bene”.

La non incedibilità di #Dybala conferma la situazione: dopo i disastri di mercato dello scorso anno la #Juve è diventata l'#Udinese dei ricchi — Giovanni Armanini (@armagio) August 12, 2020

Ci viene da ridere a leggere di un #Dybala sul mercato

Se c'è un intoccabile a Torino è proprio lui

Più di #Ronaldo

Più di #DeLigt#Juventus — FONTIANONIME (@FONTIANONIME1) August 12, 2020

