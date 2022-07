Gli interisti "spogliano" lo juventino della maglia

Si può restare (inter)detti o sbigottiti dinanzi alla scena rilanciata dai social avvenuta sabato sera in quel di Ferrara durante l'amichevole dell'Inter con il Monaco. Il filmato di un cronista-spettatore ha ripreso infatti un giovanotto, seduto in tribuna, al fianco di altri ragazzi della sua età, circondato da pacifici tifosi interisti, vestito con la maglia della Juventus insultato e minacciato da un gruppetto di ultrà interisti, inviperiti dall'esposizione di quei colori. Per evitare il peggio, prima gli addetti alla sicurezza dello stadio, e successivamente un carabiniere, sono intervenuti e hanno suggerito al nostro di togliersi la maglia della Juve sostituendola con una casacca neutra. Dinanzi a questo episodio, tutt'altro che un gustoso aperitivo della stagione che sta per ripartire il 13 agosto, si possono provare opposte opinioni di identico valore. La prima riguarda quel giovanotto che non sembrava avesse né le sembianze né gli atteggiamenti del provocatore. Aveva la faccia di un ingenuo protagonista e nemmeno i suoi vicini di seggiola sembravano aver colto il rischio di quella maglia esibita in pubblico. Eppure avrebbe dovuto capire che in pochi avrebbero dato al suo gesto il significato di una simpatica goliardata. La seconda riflessione riguarda quel gruppo inferocito di tifosi interisti che avrebbero potuto e dovuto liquidare l'evento con fischi, lazzi e qualche coro polemico. E invece minacciavano di passare alle vie di fatto. La terza infine è l'osservazione sul calcio di casa nostra nel quale è possibile vestire i vessilli della propria squadra del cuore durante le sfide di campionato e coppa, ma non sono invece tollerate quando rappresentano una sorta di violazione del proprio territorio. Nel caso di Ferrara, infatti, la Juve era un convitato di pietra. La conclusione è una sola: se questa è la partenza siamo messi male col campionato!