Europa League, pareggi per Roma e Lazio. Fiorentina ok in Conference

La Roma di José Mourinho dopo aver perso in casa contro il Betis Siviglia, pareggia per 1-1 in Spagna con la qualificazione che resta ancora possibile ma difficile. Marcatori della sfida Canales per gli iberici, il Gallo Belotti per i giallorossi. Ora il girone C recita: Betis primo a quota 10 punti, Ludogorets secondo a quota 7, Roma 4, HJK 1 punto e fanalino di coda. Ai giallorossi serviranno due vittorie contro bulgari e finlandesi per sperare ancora la qualificazione ma servirà qualcosa di più per potersi qualificare al turno successivo di Europa League.

Il tabellino

Betis Siviglia: Claudio Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (85' Alex Moreno); Akouokou, Guardado (81' Guido Rodriguez); Rodri, Canales (81' Carvalho), Joaquin (68' Luiz Henrique); Willian José (69' Borja Iglesias). All. Pellegrini

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (46' Camara), Spinazzola (71' Vina); Pellegrini (87' El Shaarawy); Belotti (76' Bove), Abraham. All. Mourinho

Reti: 34' Canales (S), 53' Belotti (R)

La Lazio di Maurizio Sarri pareggia contro lo Sturm Graz e il girone F si fa ancora più tirato e interessante. Immobile e Pedro in gol per i biancocelesti, doppietta di Bowing per gli austriaci. La Lazio ha pagato l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo complice l'espulsione a fine primo tempo di Manuel Lazzari. Tutti a quota 5 in un girone dove tutti ancora possono dire la loro e staccare il pass per il turno successivo. I biancocelesti, però, non possono più sbagliare se vorranno qualificarsi ai sedicesimi di finale.

Il tabellino

Lazio: Siebenhandl; Ingolitsch, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Emegha, Ajeti. All. Ilzer

Sturm Graz: Siebenhandl; Ingolitsch, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Emegha, Ajeti. All. Ilzer

Reti: Immobile (L), Bowing (S), Pedro (L), Bowing (S)



La Fiorentina si sbarazza con facilità degli Heart e per una serata torna a sorridere dopo le tante difficoltà in campionato. Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez, autore di una doppietta, e Barak nel tabellino dei marcatori con la viola che vola a quota 7 al secondo posto nel girone A guidato dall'Istanbul Baseksehir a quota 10. Heart 3 punti, Riga a quota 2. La qualificazione per i viola è ormai in ghiaccio

Il tabellino

Fiorentina: Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (81' Venuti); Barak (81' Bianco), Amrabat, Mandragora (46' Duncan); Gonzalez, Jovic (46' Saponara), Kouamé (87' Cabral). All.: Italiano.

Heart: Gordon; Atkinson (16' Sibbink), Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant (46' Smith); Forrest (46' Kiomourtzoglou), Humphrys (74' Shankland), McKay (75' McKay). All.: Neilson.



Reti: 6' Jovic (F), 22' Biraghi (F), 32' e 78' rig. Nico Gonzalez (F), 38' Barak (F), 47' Humphreys (H).