Europei, gli ultimi 90' di fuoco: ecco chi rischia il ritorno a casa

Tutti e sei i gironi degli Europei hanno concluso le prime due giornate e oggi si ripartirà con il gruppo A, quello dell'Italia, con la terza e ultima giornata. A 90' minuti dalla fine di questa prima fase sono solo tre le nazionali ad aver staccato il pass per gli ottavi di finale: la nazionale di Roberto Mancini, il Belgio di Lukaku e l'Olanda dell'ex allenatore dell'Inter Frank de Boer. In questa competizione passeranno anche le quattro migliori terze e con la situazione attuale si qualificherebbero Portogallo, Austria, Finlandia e Spagna ma c'è ancora l'ultima decisiva giornata che potrebbe stravolgere tutto.

Girone A

Italia-Galles e Svizzera Turchia: sono questi gli ultimi due match del gruppo A. Gli azzurri con un pareggio o una vittoria chiuderebbero il girone al primo posto, con una vittoria gallese chiuderebbero invece al secondo posto. La Svizzera invece ha bisogno di una rotonda vittoria contro la Turchia e deve anche sperare che l'Italia batta il Galles per agganciarli al secondo posto.

I turchi, invece, sono praticamente fuori dato che difficilmente, anche in caso di vittoria sugli elvetici, riusciranno ad essere una delle quattro migliori terze di tutti i gironi. Con il primo posto l'Italia troverebbe agli ottavi Ucraina o Austria e ai quarti molto probabilmente il Belgio. Se arrivasse seconda troverebbe agli ottavi la seconda del gruppo B (Russia, Finlandia o Danimarca) e poi ai quarti con ogni probabilità l'Olanda.

Girone B

Il Belgio è primo e già agli ottavi mentre il secondo posto è tutto da decidere. Alla Russia basta un pareggio contro la Danimarca ultima a quota 0 punti, se dovesse invece perdere verrebbe proprio agganciata a quota 3 dai danesi. La Finlandia, a quota 3 punti, dovrà invece giocare contro i giganti del Belgio e sulla carta la sconfitta sembra quasi certa. La situazione del girone B è molto complessa con tutte e tre le nazionali che si giocano la qualificazione agli ottavi con la classifica avulsa e la differenza reti che potrebbero farla da padrone.

Girone C

L'Olanda è già certa degli ottavi di finale e contro la Macedonia del Nord ultima basterà un pareggio per essere sicura del primo posto. Ucraina e Austria, invece, si giocano la seconda piazza in uno scontro diretto da dentro-fuori. Con un pareggio sarebbero gli ucraini a passare per la differenza reti migliore, ma in questo girone con ogni probabilità chi arriverà terza verrà ripescata.

Girone D

Nell'ultimo turno c'è un rischio "biscotto" tra Repubblica Ceca e Inghilterra: con un pareggio, infatti, passerebbero entrambre come prima e seconda, con i cechi che a pari punti sarebbero in vantaggio sugli inglesi come differenza reti. La Croazia dovrà battere la Scozia e sperare che non venga sfornato davvero il biscotto nell'altra sfida: anche in questo raggruppamento è ancora tutto da decifrare.

Girone E

La Spagna rischia davvero grosso dopo i due striminziti pareggi contro Svezia e Polonia. Nell'ultimo turno contro la Slovacchia servirà una vittoria per non tornare a casa. Svezia prima con quattro punti, Slovacchia 3, Spagna 2 e Polonia 1. Gli iberici dovranno battere gli ostici slovacchi e sperare in un pareggio o in una vittoria polacca contro la Svezia per chiudere al primo posto del girone. Ad oggi gli iberici verrebbero ripresi per i capelli come la quarta migliore terza dei gironi: non bene per una nazionale abituata a vincere.

Girone F

Francia 4 punti, Germania e Portogallo 3, Ungheria 1. I Galletti si sono complicati la vita con il pareggio contro gli ungheresi e ora dovranno vincere l'ultimo match contro i lusitani per non chiudere al secondo posto o peggio ancora di finire terza in caso di sconfitta contro CR7&Co. I tedeschi hanno sulla carta il match più agevole e con una presumibile vittoria contro l'Ungheria si prenderebbe il primo posto. Ad oggi, però, una tra Francia e Portogallo rischia di chiudere al terzo posto e di essere clamorosamente eliminata.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?



Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?