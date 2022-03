La F1 scopre le carte. Soprattutto Hamilton

Tre giorni, 24 ore di pista, per capire dove potrebbe andare a parare la Formula 1 2022. Tra una settimana non ci sarà più tempo per giocare a nascondino perché saremo già alla vigilia del primo weekend della nuova era. Ma da oggi sulla stessa pista del Bahrain dove si correrà la prima gara (e in diretta su Sky) si dovrebbe iniziare a fare sul serio. Dopo aver inseguito l'affidabilità a Barcellona, in questi tre ultimi giorni di test pre campionato, le squadre cominceranno a gettare la maschera. Mercedes e Red Bull stanno per svelare i loro piani B, monoposto profondamente modificate rispetto alla scorsa settimana.

Si attendono sorprese soprattutto dalla Mercedes che avrebbe seguito la stessa strada del 2019, ossia preparare praticamente due monoposto e poi scegliere la migliore. Questo mentre la Haas salterà il primo giorno per il materiale arrivato tardi in pista e lo sponsor Uralkali (azienda del padre del pilota russo Mazepin) ha deciso di andare per vie legali contro l'appiedamento del ragazzo per la guerra in Ucraina. Ragazzo (al suo posto Magnussen) che ieri si è sfogato: «Non mi fido più della Haas, licenziamento ingiusto, e il capo Steiner e il mio compagno Mick Schumacher mi hanno deluso... neppure una parola da loro».

Tornando ai test, i più ansiosi sono i tecnici avversari. In Ferrari non vedono l'ora di capire se i rumors di queste settimane saranno confermati, c'è la paura di ritrovarsi Hamilton e Russell due mesi davanti a tutti, come ha detto scherzando (ma non troppo) Mattia Binotto a Barcellona. La Ferrari da parte sua non avrà novità eclatanti se non il pacchetto aerodinamico adatto al circuito di Sakhir e un intervento per ridurre il porpoising (il saltellamento che ha tormentato tutti tranne la McLaren) apparso a sorpresa a Barcellona.

«Nella prima sessione di test in Spagna l'idea era quella di raccogliere dati e cercare di capire la macchina, mentre qui in Bahrain tutti credo dovremo estrarre il massimo dalle monoposto con giro da qualifica e simulazioni di gara. E avremo le idee più chiare sui valori in campo», ha detto Binotto. Ma anche sabato alle 18 quando si spegneranno i motori, resteranno dei dubbi. Non illudiamoci che tutti mettano già sul tavolo i loro assi. Tv: dir. Sky 207 8-12 e 13-17