La gara sprint a Fernandez. Bezzecchi solo 4°

La Cattedrale della Velocità incorona il ritorno dell'Aprilia. Il buongiorno si è visto in qualifica con la Casa di Noale che ha piazzato ben 4 RS-GP nei primi 4 posti sulla tecnica pista di Assen, in Olanda: la pole position è andata a Jorge Martin, per 11 millesimi più veloce di Ai Ogura, ad un soffio anche il leader Marco Bezzecchi, terzo. Quarto Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), con Pecco Bagnaia, 5° e migliore dei ducatisti.

Dopo il poker delle qualifiche, Aprilia si è confermata come la moto più competitiva anche nella Sprint, ma la sorpresa è stata che a firmare la doppietta sono state le due RS-GP del team americano Trackhouse, con Raul Fernandez che ha centrato la sua seconda vittoria stagionale dopo il successo nel sabato del Mugello davanti ad Ogura. "Ho guidato bene, avevamo un ottimo set up - ha dichiarato lo spagnolo -. Vincere non è mai scontato perché ci battiamo con i piloti più veloci al mondo. È un risultato fantastico e soprattutto la prima doppietta per la squadra".

Nel duello tra Aprilia e Ducati, la prima delle moto di Borgo Panigale è quella gialla della VR46 con un ottimo Fabio Di Giannantonio, terzo: "In un weekend che sembrava dominato da Aprilia, stiamo cercando di minimizzare i danni. L'obiettivo era partire bene e stare davanti". Quarto Marco Bezzecchi che è riuscito a conquistare un punto in più in classifica rispetto a Jorge Martin, quinto (+9 lunghezze). "Sono soddisfatto a metà.

Nella Sprint fatico molto con la gomma nuova - ha dichiarato il Bezz - dopo ho recuperato e mi sono divertito nella bagarre con Martin. Bravi i piloti Trackhouse, hanno la nostra stessa moto". A ruota le due Ducati factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, 6° e 7°.

TV: oggi ore 14 gara (Sky, diff. 16.05 TV8)