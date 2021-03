Il governo Kiwi ha la Luna di traverso

La velocità di Luna Rossa e la bonaccia hanno stravolto tutti i programmi del Defender che pensava di chiudere la partita con quella che a Napoli si definisce una passeggiata di salute. Da Auckland raccontano che fosse tutto pronto per festeggiare la vittoria entro domenica con un secco 7 a 0 o al massimo un 7 a 1 nel caso a Luna Rossa fosse riuscito il punto della bandiera. I programmi televisivi erano tarati sul week end per avere il massimo del pubblico, così come scalette per smontare le attrezzature, i volontari mai richiesti per questa settimana. Una formidabile arroganza, demolita per fortuna dalla velocità della barca italiana. Come andrà a finire è ancora tutto da vedere, resta che Luna Rossa ha già portato a casa un risultato storico.

Nel frattempo, mentre si accende la polemica per aver ammesso in Nuova Zelanda troppi lavoratori legati alla Coppa togliendo il posto ai residenti (si parla della enorme cifra, per loro, di 500 persone) il capo del sindacato Grand Dalton è messo sotto accusa sui social per aver comprato un catamarano a motore da 3 milioni di dollari costruito in Cina. L'organizzazione della Coppa America scricchiola, nonostante la televisione restituisca una sostanziosa flotta di barche spettatori e dimostra che resta poco della grande passione del paese per la vela. La Coppa America è passata dall'essere una delle manifestazioni di cui essere orgogliosi a essere tollerata e bersaglio di critiche. Peccato, ma anche un motivo in più per Luna Rossa per chiudere la partita e riportare nella vecchia Europa il prezioso trofeo.

Intanto il calendario si allunga e a conti fatti, se i duellanti continuano a mostrare valori livellati, si potrebbe arrivare fino a giovedì per vederne la fine. A decidere sarà molto il vento premiando chi ha scelto la configurazione migliore. Emirates Team New Zealand con i suoi foil piccoli, che le consentono velocità maggiori in linea retta ma perdono in manovra o Luna Rossa, con le sue wing importanti, che consentono un volo meno critico e manovre più brusche.