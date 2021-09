"Un grande portiere deve...": la frase che gela Donnarumma

Vigilia di Champions League per il Psg di Mauricio Pochettino che dopo lo scialbo pareggio maturato contro il Bruges nella prima giornata, dovrà ora cercare di avere la meglio sul Manchester City di Pep Guardiola in una sfida affascinante che si preannuncia affascinante. Il tecnico argentino è stato ancora una volta stuzzicato dalle domande dei giornalisti su Gigio Donnarumma: "Se Donnarumma gioca? Non confermo la squadra. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora" , ha tagliato corto l'ex tecnico del Tottenham.

Keylor Navas è il titolare inamovibile in questo momento mentre a Donnarumma, per ora, sono rimaste solo le bricione dato che ha giocato due sfide contro Clermont e Lione. Il suo futuro al Psg sembra sempre più in bilico anche se Leonardo non farà sconti e chi lo vorrà dovrà sborsare almeno 50-60 milioni di euro per strapparlo al club transalpino.

La Juventus lo aspetta a braccia aperte

Donnarumma sapeva che non sarebbe stata facile la convivenza con il forte portiere della Costa Rica ma non pensava di essere il numero 12 dato che è arrivato al Psg con aspettative alte ma soprattutto da campione d'Europa in carica e sicuro di essere il titolare della squadra vicecampione di Francia che ha tutte le intenzioni di vincere tutto quest'anno con la Champions League come obiettivo primario. Gigio potrebbe però lasciare Parigi già a gennaio se la Juventus riuscirà a piazzare Wojciech Szczesny che percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Più facile, forse, vedere il cambio maglia in estate dato che durante la lunga sessione estiva è sempre più facile trovare accordi con altre società che stanno ancora costruendo la squadra per la stagione alle porte. Gigio però non è felice e anche domani presumilbimente non giocherà da titolare lasciando campo al compagno di squadra in uno dei match più importanti di questa Champions League.

Pochettino ha poi toccato un altro tema delicato, ovvero Lionel Messi che sarà di nuovo disponsibile dopo un leggero infortunio che gli ha fatto saltare due partite di Ligue 1: "Messi? Non confermo nulla fino al giorno della partita, ma sarà disponibile e in gruppo. Complicato il suo adattamento? Ha trascorso vent'anni a Barcellona. Lasciate che i giocatori si adattino al loro nuovo ambiente, che si sentano come a casa".