Il volo Roma-Milano: Dzeko sostituisce Lukaku

Edin Dzeko è ormai un nuovo giocatore dell'Inter: il bosniaco si è svincolato dalla Roma ed è volato alla volta di Milano dove sottoscriverà un contratto biennale con i nerazzurri. Ai giallorossi andrà un conguaglio di 2 milioni di euro. Romelu Lukaku è già il passato e non appena Tammy Abraham accetterà il trasferimento alla Roma, andando così alla corte di José Mourinho, allora anche Big-Rom sarà un nuovo giocatore del Chelsea.

Ore decisive

Dzeko è volato a Milano dove ora sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Finalmente dopo anni di corteggiamento il trasferimento del bosniaco all'Inter si è concretizzato anche se la carta d'identità parla a sfavore dell'ex Manchester City cha ha ormai 35 anni. Dzeko andrà a rinforzare un reparto che al momento annovera Alexis Sanchez e Lautaro Martinez più i giovani Satriano e Salcedo (almeno uno dei due se non entrambi saranno ceduti per fare esperienza)

Non solo Dzeko, però, dato che nel mirino della dirigenza nerazzurra ci sono anche Dusan Vlahovic (ma la Fiorentina vuole una cifra elevatissima per lasciarlo partire) e Duvan Zapata per cui l'Atalanta fa ostruzionismo dato che farebbe poi fatica a reperire un sostituto. Il colombiano è valutato almeno 35-40 milioni di euro da Percassi con Gasperini che vorrà garanzie tecniche prima di lasciarlo partire.

I numeri di Edin

Dzeko ha sempre segnato caterve di gol in carriera, ben 305 in 700 presenze totali con i club nei quali ha giocato. 85 reti in 142 presenze in Bundesliga con il Wolfsburg, 72 gol in 189 partite con il Manchester City e119 reti in 260 presenze con la Roma con la stagione 2016-2017 in cui segnò la bellezza di 39 gol. L'ultima stagione di Dzeko alla Roma è stata però deludente con sole 13 reti e con tante difficoltà di inserimento negli schemi di Fonseca con cui il rapporto non è mai decollato. All'Inter il bosniaco potrebbe anche rilanciarsi per zittire le malelingue che in questi ultimi due anni a Roma l'hanno aspramente criticato. Simone Inzaghi ha ora il suo puntero ma attende dal mercato il regalo Joaquin Correa che è il suo preferito rispetto a Zapata e Vlahovic che sono invece nel mirino di Marotta e Ausilio.