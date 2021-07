L'arbitro di Italia-Inghilterra e quel precedente famoso (toccando ferro!)

L'Uefa ha scelto l'arbitro della finale Italia-Inghilterra: sarà il fischietto olandese Bjorn Kuipers, classe 1973. Il 48enne dei Paesi Bassi sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert a comporre il quintetto che si occuperà dell'atto finale di Euro 2020 nel fantastico teatro di Wembley.

Precendenti non fortunati

L'Italia non avrà fatto i salti di gioia dato che i quattro precedenti con Kuipers recitano: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Bilancio negativo, dunque, con il fischieto olandese anche se l'unico successo risale al 2014 durante il mondiale in Brasile proprio contro l'Inghilterra, avversaria degli azzurri di Roberto Mancini in finale. Era una partita del Girone D, segnarono Marchisio e Balotelli, in mezzo il pareggio momentaneo di Sturridge.

In campo c'erano Marco Verratti, Salvatore Sirigu, Giorgio Chiellini e Daniele De Rossi che è ora assistente di Roberto Mancini mentre in panchina c'erano Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Il ct azzurro era Cesare Prandelli mentre quello degli inglesi era Roy Hodgson. La nazionale dei Tre Leoni perse proprio contro gli azzurri ma poi ottenne due vittorie contro Polonia e Svezia.

Il curriculum

Kuipers è un arbitro esperto, 48enne, ed ha un curriculum di tutto rispetto. Inizia ad arbitrare in Eredivisie nel 2005 a 32 anni e dopo un solo anno viene nominato "arbitro internazionale". Sarà la sua settima finale in una competizione Uefa, dopo aver arbitrato in precedenza la finale di 2018 tra Olympique Marsiglia e Atlético Madrid; la finale di Champions League 2014 tra Real Madrid e Atlético Madrid; la finale di Europa League 2013 tra Benfica e Chelsea; la partita di Supercoppa Europea 2011 tra Barcellona e Porto; la finale del Campionato Europeo Under 21 2009 tra Germania e Inghilterra; e la finale del Campionato Europeo Under 17 2006 tra Repubblica Ceca e Russia"

Decima finale

Quella di domenica 11 luglio sarà la decima finale per l'Italia tra Europei e Mondiali, solo la Germania ha fatto meglio con 14, e il bilancio per ora è di 5 vittorie (4 mondiali e un europeo) e quattro sconfitte (due agli Europei e due ai mondiali). nel 1934 e nel 1938 gli azzurri vinsero due titoli mondiali rispettivamente contro Cecoslovacchia e Ungheria e nel 1968 vinsero gli Europei contro la Jugoslavia. La prima sconfitta nel 1970 al mondiale messicano contro il Brasile.

Si è poi proseguito con la vittoria ai mondiali del 1982 contro la Germania ma nelle ultime quattro finali giocate si è riso una volta (nel mondiale del 2006 e proprio oggi ricorre l'anniversario) e tre sconfitte: Usa '94 contro il Brasile, Euro 2000 contro la Francia e Euro 2012 contro la Spagna in finale. L'Italia vuole dunque mettere in bacheca il suo primo titolo europeo e lo stesso vorrà fare l'Inghilterra che ha vinto un solo mondiale nella sua storia. Una cosa è certa: ne resterà solo una.

