Juve-Kostic, è fatta. E il Monza è il vero re del made in Italy

Un colpo tira l'altro. La Vecchia Signora lo sa bene e si appresta a rifarsi il look con tre innesti di alto livello. Davanti è in dirittura d'arrivo la trattativa per l'olandese Memphis Depay, per il quale si attende solo il via libera del Barcellona che dovrebbe farlo partire a zero. Dopodiché l'ex Lione firmerà un biennale da 5 milioni a stagione con i bianconeri.

Il primo arrivo in ordine cronologico sarà però Filip Kostic, che sbarcherà oggi a Torino per sostenere le visite mediche di rito e siglare il contratto fino al 2025 con i bianconeri (ingaggio da 2,7 milioni annui più bonus). La Juve, dopo un lungo inseguimento, ha incassato ieri all'ora di pranzo il via libera dall'Eintracht Francoforte, che è a partito alla volta di Helsinki senza l'esterno offensivo serbo. Il segnale di come il passaggio dell'MVP dell'ultima Europa League in bianconero fosse imminente. Operazione da 15 milioni più bonus. Gli stessi che Cherubini intende investire col Paris Saint Germain per accaparrarsi il regista argentino Leandro Paredes. L'uomo giusto per mettere un po' d'ordine in mezzo al campo e far crescere in creatività la mediana. L'ex Zenit ha già dato il suo benestare al passaggio alla corte di Allegri, visto che l'arrivo imminente di Fabian Ruiz dal Napoli per 25 milioni lo renderà sempre più un esubero in casa parigina.

Restando in tema di centrocampisti: in uscita dalla Continassa c'è Rabiot in direzione Manchester United per 18 milioni (tutta plusvalenza per la casse juventine); mentre nelle prossime ore prevista la firma sul rinnovo fino al 2026 di Fagioli con la Juve. Per un giovane sul quale a Torino sono pronti a puntare con decisione, ce n'è un altro giovane come Rovella che andrà a fare esperienza in prestito al Monza. Brianzoli scatenati: fatta per l'acquisto di Andrea Petagna dal Napoli in prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto (10 milioni), mentre in difesa arriverà uno tra Pablo Marì (Arsenal) e Francesco Acerbi (Lazio).

Attivissimo anche il Napoli che, dopo il tesseramento di Sirigu (contratto annuale), continua a inseguire Keylor Navas (PSG). Un affare possibile soltanto nel caso in cui i transalpini paghino almeno il 60% dell'ingaggio. Difficile ma non impossibile considerati gli ottimi rapporti tra le due società e l'operazione Fabian Ruiz in chiusura. De Laurentiis poi oggi definirà l'ingaggio di Giovanni Simeone dal Verona in prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto (12 milioni) ed è a un passo da Raspadori per circa 35 milioni (bonus inclusi) dal Sassuolo, che avrà una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il suo sostituto in Emilia sarà l'interista Pinamonti. Sassuolo che nelle prossime settimane conta pure di blindare capitan Mimmo Berardi con il rinnovo fino al 2027. A proposito di attaccanti: visite mediche stamattina per Alexis Sanchez, fresco di risoluzione con l'Inter, con il Marsiglia. Manca invece solo la firma (attesa entro Ferragosto) per l'approdo di Andrea Belotti alla Roma: pronto un triennale da 3 milioni annui. Si attende solo la partenza di Shomurodov: il Bologna ritiene ancora troppo alta la valutazione del cartellino del giocatore.

Anche i difensori al centro delle trattative: il Milan insiste per Diallo in prestito con diritto di riscatto dal PSG, tutto ok per il rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina fino al 2025 (firme attesa nel giro di 48 ore). La trattativa per Vlasic al Torino è in dirittura d'arrivo e il trequartista potrebbe diventare a stretto giro un rinforzo per Juric. Nel frattempo, si potrebbe sbloccare anche la trattativa per Miranchuk. Infine il Tottenham ha preso il terzino mancino Udogie dall'Udinese per 25 milioni: rimarrà in prestito ai friulani fino a giugno.