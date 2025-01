Kvara chiude la porta al Napoli che la apre al PSG

Ascolta ora 00:00 00:00

Da giorni il Napoli era in attesa della risposta da parte dell'agente Mamuka Jugeli e di papà Badri in merito all'offerta presentata per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Sul piatto un nuovo contatto fino al 2029 da 5,5 milioni netti a stagione più 1 di bonus. Una proposta importante che però non è stata ritenuta sufficiente dall'entourage del georgiano, che chiedeva un ingaggio da 8 milioni per allungare il contratto. Il motivo è semplice: dietro tali richieste si cela il PSG che da mesi è in pressing per portare Kvara all'ombra della Torre Eiffel. Già a giugno le parti avevano trovato un accordo per un quinquennale da 9 milioni a stagione più 2 di bonus. L'intervento in tackle di Antonio Conte stoppò la partenza del numero 77 azzurro verso la Francia. Nel frattempo però il tanto atteso rinnovo non si è materializzato e il Napoli - fiutato il rischio di trovarsi tra qualche mese spalle al muro - ha aperto la porta alla possibile partenza della propria stella. Valutazione di partenza 100 milioni, anche se la sensazione è che intorno agli 80 l'affare possa andare in porto. Anche perché il Paris ha già l'accordo con i rappresentanti dell'esterno offensivo. Una svolta di mercato che potrebbe assumere connotati clamorosi nei prossimi giorni, col Napoli che in casa ha già Neres come rimpiazzo di Kvara e prepara l'assalto a Edon Zhegrova dal Lille. Il piano B come esterno offensivo sarebbe una vecchia conoscenza del nostro calcio: quel Federico Chiesa che il Liverpool ha dichiarato fuori dal mercato, anche se finora non ha praticamente mai messo piede in campo.

No del Tottenham invece per Kulusevski, che Conte aveva già allenato proprio a Londra con ottimi risultati. Per il centrocampo invece si allontana Casadei: il Napoli non vuole concedere la recompra al Chelsea e pensava di investire 10 milioni a fronte dei 15 richiesti. Pertanto in arrivo Billing (Bournemouth) in prestito con diritto di riscatto. Sempre molto attiva la Juve che aspetta il via libera del PSG per il prestito di Kolo Muani, a un passo, benché lo cerchi anche il Tottenham. Operazione in prestito secco con ingaggio a carico dei bianconeri, che settimana prossima contano di definire anche il primo dei due colpi in difesa. Giuntoli ha incassato da tempo anche il sì di Araujo, prestito con diritto di riscatto la formula con il Barça.

L'altro rinforzo in difesa potrebbe essere invece Hancko dal Feyenoord. Operazione da 25 milioni che la Vecchia Signora sta cercando di finanziare con la cessione di Fagioli, ormai sempre più ai margini del progetto Motta.