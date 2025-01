L'abbuffata City piace al Milan e il PSG fa tremare la Signora

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla faccia della possibile sospensione del mercato per i prossimi due anni e il rischio di essere retrocesso in Championship (l'equivalente inglese della nostra Serie B). Il Manchester City se ne infischia della possibile sentenza in arrivo in merito alle presunte 80 violazioni delle regole finanziarie della Premier League commesse tra il 2009 e il 2018 e lancia una segnale fortissimo a tutta Europa: i più ricchi del Vecchio Continente siamo (ancora) noi. Oppure si tutela in vista del mercato bloccato. Comunque sia, et voilà: quando siamo solamente a metà gennaio, la formazione allenata da Guardiola ha già speso più di 150 milioni in questa finestra invernale, oltre ad aver completato il rinnovo faraonico della stella Haaland. Il bomber norvegese ha praticamente rinnovato a vita, visto che ha allungato fino al 2034 e guadagnerà 30 milioni a stagione. Il tutto senza l'inserimento di alcuna clausola rescissoria. Il che significa chiaramente la volontà di andare avanti a lungo insieme e che le sanzioni in arrivo potrebbero essere più morbide del previsto. Haaland guadagnerà circa 300 milioni nei prossimi due lustri. Basterebbe questo a far capire la potenza di fuoco del club dello sceicco Al Mansour, che ha già speso 85 milioni per rinforzare la difesa accaparrandosi due dei migliori talenti: Vitor Reis (Palmeiras) e Abdukodir Khusanov (Lens). Il primo è planato in Inghilterra per 35 milioni; mentre l'uzbeko costerà 50 milioni (bonus inclusi). Il botto da urlo, però, gli inglesi l'hanno piazzato in attacco, assicurandosi l'astro nascente della Bundesliga. Quell'Omar Marmoush costato intorno agli 80 milioni (al netto dei bonus) e che guadagnerà 16 milioni all'anno fino al 2029.

Cifre da capogiro, roba da sceicchi. Appunto. Tanto che non sorprende l'assalto lanciato alla Juventus per il terzino Cambiaso. Pronti 65 milioni più un contratto fino al 2030 da 6 milioni a stagione per l'ex Genoa. Una ricchezza talmente smisurata che può consentire di regalare a zero il proprio capitano Kyle Walker. La destinazione più probabile porta al Milan. Bozza d'intesa già trovata per un contratto fino al 2027 da 4 milioni a stagione più bonus. Un elemento di esperienza che possa fungere da chioccia per i giovani talenti milanisti. Chi invece è alle prese con situazioni - almeno per il momento - intricate è la Juve, che non può annunciare l'arrivo di Kolo Muani. L'operazione non è a rischio, ma i tempi si stanno dilatando poiché il PSG ha esaurito il numero dei prestiti stagionali consentiti (in Francia sono 6 per gli Over 21).

La situazione appare comunque risolvibile nelle prossime ore ed è possibile che sia un portiere (Lucas Lavallèe) prestato dal club francese ad andare via a titolo definitivo, in modo da sbloccare la questione e dare così il semaforo verde all'ufficialità del tesseramento di Muani per la Juve.