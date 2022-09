L'indiscrezione dall'Inghilterra: "Idea All Star Game del calcio"

L'idea di un All Star Game del calcio europeo potrebbe diventare presto realtà. La proposta lanciata nelle scorse settimane dal nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, stando a quanto riporta il quotidiano britannico The Times, piacerebbe e anche molto ai club, al punto che si starebbe anche valutando l'ipotesi di allargare il progetto, oltre alla Premier League, anche a Liga, Serie A e Bundesliga.

La formula sarebbe ancora in fase di studio. Da risolvere sarebbe il problema del calendario, ricchissimo di impegni e caratterizzato da poche soste. Proprio per questo l'idea sarebbe quella di disputare l'All Star Game del calcio in estate o in una pausa invernale mentre le partite si disputerebbero invece in giro per il mondo.

Il progetto e le reazioni

L'idea dell'All Star Game non andrebbe a ricalcare il progetto della SuperLega che ha attirato su di sé critiche e divisioni, ma seguirebbe soprattutto la moda degli sport americani nelle diverse leghe Nba, Nhl, Mlb con l'organizzazione di eventi che garantiscono grande spettacolo e ricchissimi introiti.

"Nell'All Star Game della Mlb quest'anno abbiamo guadagnato circa 200 milioni di dollari" , pari a poco più di 180 milioni di sterline, oltre 200 milioni di euro, ha assicurato Todd Boehly. Una prospettiva che chiaramente farebbe gola a tutti i club europei, sempre alla ricerca di nuove entrate ancor di più in tempi di crisi.

L'idea però non è piaciuta per niente a Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool ha reagito così: "Negli sport americani, i giocatori godono di una pausa di 4 mesi durante l'anno, quando Boehly troverà una data anche per questo progetto, può tranquillamente chiamarmi. E magari inserire nel progetto anche un Harlem Globetrotters del calcio".

Più possibilista è invece il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "È un'idea che merita attenzione - le sue parole all'Ansa -. Studieremo il progetto e le società, in assemblea, valuteranno tutti i pro e i contro, con le relative tempistiche".

"Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell'agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni, che giocò meglio di Platini e Zico, anch'essi in campo. Bisogna ritrovare quello spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, oltre ai giornalisti e ai tifosi" ha aggiunto Casini.

Le possibili squadre in campo

Sempre attraverso le pagine del Times, si è anche profilata una sorta di "Undici" di riferimento delle varie Leghe, divertendosi a stilare le formazioni di rappresentanza. Al di là delle critiche lo spettacolo sarebbe senz'altro assicurato.

In Premier League ecco il 4-3-3 formato da Allison; James, Ruben Dias, Thiago Silva, Zinchenko; De Bruyne, Rice, Rodri; Salah, Haaland, Luis Diaz. La nostra Serie A risponderebbe con questo 4-2-3-1: Maignan; Di Lorenzo, Skriniar, Bremer, Spinazzola; Brozovic, Milinkovic-Savic; Chiesa, Dybala, Leao; Osimhen. Per la Liga un 4-3-3: Courtois; Koundé, Militao, Gimenez, Alaba; Modric, Busquets, Pedri; Benzema, Lewandowski, Vinicius, Mentre la Bundesliga potrebbe rispondere con il 4-2-3-1 così composto: Sommer; Frimpong, De Ligt, Gvardiol, Davies; Kimmich, Bellingham; Gnabry, Musiala, Mané; Nkunku.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?