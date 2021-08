L'indizio social infiamma il mercato: CR7 al Psg con Messi

Che ne sarà del futuro di Cristiano Ronaldo? Se lo staranno chiedendo in molti, soprattutto i tifosi di Juventus e Psg. Il club francese, infatti, sarebbe l'unico in grado di mettere sotto contratto il fuoriclasse bianconero che percepisce uno stipendio da 31 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2022. I transalpini non avrebbero problemi a dargli quello che chiede ma prima devono cedere Kylian Mbappé al Real Madrid. Allegri è certo che resterà a Torino ma fino al 31 agosto tutto può succedere in questo pazzo calciomercato.

L'indizio e il sospetto

Che il Psg corteggi da tempo CR7 è cosa certa e il mercato faraonico del club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi è stato sotto gli occhi di tutti ma il lusitano sarebbe la ciliegina sulla torta in caso di partenza di Mbappé con destinazione Madrid. L'indizio social del fratello dello sceicco, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, ha però fatto sognare i tifosi del Psg, un po' meno quelli della Juventus. Nel post su Twitter si vede infatti il fotomontaggio di Messi e CR7 con la maglia del club transalpino.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

La bomba di mercato, o presunta tale, è stata sganciato da un personaggio pesante ed insospettabile che sta creando scompiglio in questi ultimi giorni di calcimoercato. Ad agevolare il tutto la posizione di Mbappé che vuole la Liga e il Real Madrid e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Psg. "La Ligue 1 non è il miglior campionato del mondo, ha detto l'attaccante francese in un'intervista a Esquire, Io ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di farlo crescere" , queste le parole del 22enne transalpino in merito al campionato nel quale milita da anni.

Resta o va?

La panchina di Udine non può essere indicativa che lascerà la Juventus ma se ci sarà un'accelerata nell'addio di Mbappé allora le strade di Messi e CR7 potrebbero clamorosamente incrociarsi. Loro, i due "nemici" (ma solo sul campo) giurati, i due giocatori più forti degli ultimi 10 anni insieme uniti verso l'obiettivo: far vincere la Champions al Psg. In tutto questo la Juventus potrebbe anche puntare su Mauro Icardi in uscita dal club francese e che ormai da tempo piace ai bianconeri che potrebbero anche puntare sul tridente Chiesa-Dybala-Icardi.