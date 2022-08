La "maglia inclusiva" non piace ai tifosi: polemica in Argentina

La maglia dell'Argentina non si tocca: è bastata una piccola rivoluzione a scatenare i tifosi della Seleccion, che si sono scagliati sui social contro la seconda maglia dell’Albiceleste per il Mondiale di Qatar 2022.

Il motivo? Non piace proprio il viola della casacca della Nazionale del c.t. Lionel Scaloni. Di sicuro il colore scelto dallo sponsor tecnico Adidas ha un valore rivoluzionario per la Nazionale e probabilmente sarà lanciato nel tour della squadra a settembre negli Stati Uniti. Come specificato dalla stessa nazionale argentina nel sito ufficiale e nei post di presentazione della nuova maglia, si tratta di un design nuovo, ispirato all'uguaglianza di genere. Un’iniziativa che "promuove i valori della diversità e dell’inclusione" , si legge nel comunicato di lancio.

Una "camiseta alternativa" che punta appunto su un colore completamente diverso da quelli storici. Si va dal viola scuro per la parte alta al viola più chiaro per le sfumature sul fondo. Nella maglia è presente anche una fantasia, più semplice per la parte del petto, più articolata per la parte inferiore, dove appunto c’è un mix di colori. "La nuova T-shirt alternativa della Seleccion trasmette un potente messaggio di uguaglianza di genere, in linea con i valori di diversità e inclusione che il nostro brand promuove. Attraverso lo sport abbiamo l’opportunità di cambiare la vita delle persone e il calcio è uno degli strumenti ideali per trasformare la realtà", ha affermato Pablo Lamo, direttore generale di Adidas Argentina.

Detto questo, la seconda maglia non è proprio piaciuta ai tifosi argentini. D'altronde la "camiseta" che ha vestito le prodezze di Kempes e Maradona è sempre stata biancazzurra, solo bianca o a volte, blu scura. Sarà di sicuro inusuale vedere Messi e compagni in viola. Poi ovviamente, nel calcio una maglia si ama se con quella maglia si vince. E qualora l'Argentina dovesse trionfare in Qatar, la conquista della Coppa del Mondo manca dal 1986, dopo il trionfo in casa nel '78, è chiaro che anche i tifosi più tradizionalisti saranno pronti a cambiare idea.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?