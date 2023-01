Martinez "para" i furti: un cane da 25mila euro

Periodo indimenticabile per Emiliano "Dibu" Martinez, portiere dell'Argentina campione del mondo. Da semisconosciuto prima della coppa in Qatar a trending topic internazionale, tra gli elogi per le parate in campo o le polemiche per l'esultanza non certo da lord inglese sul podio di Lusail.

Adesso è sulla bocca di tutti. Lui ci mette del suo, naturalmente, anche perché non è che fosse abituato ai riflettori. L'ultima, stando ai tabloid inglesi come il "Daily Star", è la scelta di comprare un cane da guardia appositamente per la medaglia d'oro vinta al mondiale. Un cane non proprio economico, pare visto che è costato una cifra pari a 25mila euro circa. Del resto ha optato per un'animale di razza purissima, non un bastardino qualunque o un chihuahua: Martinez infatti avrebbe comprato un pastore belga "malinois", un cane che può vivere fino a 14 o 16 anni e che pesa anche 40 chili, usato spessissimo dalla polizia per i controlli. All'animale il compito di tenere a bada eventuali malintenzionati nei dintorni dell'abitazione del "Dibu", a Birmingham, città celebre non solo per il calcio ma pure per essere l'ambientazione della serie tv di grande successo "Peaky Blinders" ispirata a una celebre gang criminale del passato.

Intanto Martinez è ufficialmente diventato la riserva dell'Aston Villa, dopo esserne stato il titolare fino al mondiale. Al suo posto ormai l'allenatore Unai Emery ha scelto Robin Olsen, ex della Roma. «Ma contiamo sempre su Martinez», ha precisato il tecnico che ha appena sconfitto 2-0 in trasferta il Tottenham di Antonio Conte. Al "Dibu" deve ancora passare la sbornia post-Qatar, evidentemente. Anche per questo motivo, chissà, ha speso 20mila e passa euro per un cane. Si accettano scommesse sul nome che darà al guardiano dei suoi trofei.