La maxiChampions piace perché riporta al passato

Ascolta ora 00:00 00:00

Un po' Superlega, un po' vecchia coppa dei Campioni. La nuova Champions riparte a eliminazione diretta dai playoff che di fatto coincidono con i sedicesimi di finale. Proprio il turno da cui iniziava la vecchia coppa, solo che questa volta si affronta dopo aver già messo in archivio cinque mesi di torneo. E si riparte come allora, con la possibilità di avere dei big match o addirittura dei derby già ai sedicesimi, come nel 1979 con il famoso Nottingham-Liverpool. Allora capitava per sorteggio (le teste di serie non si sapeva nemmeno cosa fossero), oggi in base alla classifica della prima fase. Ma se fai passi falsi nei primi mesi, li paghi dopo, come capiterà al Manchester City, qualificatosi come terzultimo, che dovrà vedersela subito con Bayern o Real.

Dicevamo dei derby, che nella vecchia Champions erano possibili solo dai quarti: adesso invece nessuna protezione, tanto è vero che il brivido più grande per le italiane nel sorteggio di oggi sarà nello scoprire se Juve e Milan si affronteranno, oppure se eviteranno lo scontro fratricida pescando Psv e Feyenoord. Sorteggio (ore 12, Sky e Prime Video) a cui è interessatissima anche l'Inter che negli ottavi troverà proprio una di queste quattro e dunque la possibilità di vivere due derby italiani ravvicinati è alta. Un po' come accadde due anni fa con Milan-Napoli nei quarti e Inter-Milan in semifinale, oppure nel 2003 con Milan-Inter in semifinale e Milan-Juve in finale. Questa volta però siamo appena a sedicesimi e ottavi.

Il tabellone uscito dalla prima fase mette infatti le tre big italiane in rotta di collisione, mentre l'Atalanta (che oggi troverà Bruges o Sporting Lisbona) potrebbe affrontare una connazionale solo a partire dalle semifinali, se prima supererà Liverpool o Barcellona. Il quarto posto non ha invece evitato all'Inter un percorso ad alto rischio, perché se anche i nerazzurri evitassero Juve o Milan negli ottavi, potrebbero poi trovare nei quarti una delle tre grandi deluse (Real, Bayern o City), prima di vedersela teoricamente in semifinale con le teste di serie 1 o 2 (Liverpool o Barça).

Insomma una vera superChampions, che per ora ha rispecchiato quasi completamente i valori

di partenza, con l'eccezione del clamoroso flop del Lipsia (unica eliminata tra le squadre di prima fascia) e il riscatto di Monaco e Aston Villa (qualificate dalla quarta fascia). Niente male, e siamo solo a metà strada.