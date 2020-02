Il Milan piega 1-0 il Torino grazie a Rebic: rossoneri in piena corsa Europa

Il Milan di Stefano Pioli gioca una discreta partita contro il Torino di Moreno Longo, piega i granata per 1-0 grazie ad Ante Rebic, sempre più uomo chiave di questa squadra e vola a quota 35 punti pari merito con l'Hellas Verona e il Parma. I rossoneri hanno avuto il predominio del gioco fin dalle battute iniziali, hanno avuto diverse chance per colpire il Toro con Ibrahimovic e Castillejo che hanno sbagliato due gol clamorosi e con Paquetà ben stoppato dal miracolo di Sirigu. Il Milan dimostra tanti progressi dal punto di vista del gioco e con questo successo importantissimo si rilancia in pieno e torna in corsa per la zona Europa League con la Roma ora distante solo quattro punti e con l'Atalanta di Gasperini quarta distante dieci punti: sognare la Champions League non è utopia per i rossoneri.

La cronaca

Il Milan parte subito aggressivo e al 4' un tiro deviato di Ibrahimovic mette paura a Sirigu. Al 16' De Silvestri mette una bella palla al centro per Berenguer che arriva in corsa ma calcia alto sopra la traversa. Miracolo di Sirigu al 19' sul tiro piazzato di Paquetà: l'ex portiere di Psg e Palermo compie un miracolo. Passano sei minuti e il Milan passa in vantaggio, Paquetà ruba palla a Berenguer e serve Castillejo che la mette in mezzo per Rebic che anticipa il suo marcatore e segna il gol dell'1-0. Il Toro non si rende mai pericoloso e a fine primo tempo si fa male Kjaer e Pioli richiama Musacchio che si rifiuta di entrare con il tecnico rossonero che fa esoerdire il giovane classe 99 Gabbia.

Nella riprsa Ibrahimovic si mangia il gol del 2-0 con un piattone di destro che esce fuori di pochissimo alla destra di Sirigu. Passano cinque minuti e al 53' è Castillejo a divorarsi la rete del raddoppio con un sinistro che finisce sull'esterno della rete. Al 74' ci prova Bonaventura ma il suo tiro viene deviato da N'Koulou in calcio d'angolo. Il Torino ci prova fino alla fine ma il forcing granata non produce niente di significativo: finisce 1-0 per il Milan il monday night.

Il tabellino

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer (43' Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Paquetà (69' Bonaventura), Ibrahimovic, Rebic (88' Rafael Leao)

Torino: Sirigu; Lyanco (85' Aina), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Berenguer (85' Millico), Edera (63' Zaza), Belotti.

Reti: 25' Rebic (M)

La classifica di Serie A: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Milan, Hellas Verona e Parma 35, Napoli e Bologna 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Fiorentina e Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

