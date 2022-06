Nations League, l'Italia pareggia contro la Germania

La giovine Italia di Roberto Mancini riparte con un buon pareggio, casalingo, contro la Germania in Uefa Nations League. Gli azzurri, davanti al pubblico amico del Dall'Ara di Bologna, hanno pareggiato per 1-1 contro i tedeschi: al gol di Pellegrini al minuto 70' ha poi risposto Kimmich solo tre minuti dopo. Dopo il disastro dei playoff per accedere al mondiale in Qatar e dopo la sconfitta nella "Finalissima" contro l'Argentina l'Italia ha rialzato prontamente la testa e contro un avversario tutt'altro che comodo e che ha dato filo da torcere agli azzurri che si sono difesi con ordine.

Cinque esordi per l'Italia con Wilfried Gnonto, 18enne attaccante dello Zurigo ma di scuola Inter, autore dell'assist per il gol del vantagggio azzurro siglato da Pellegrini. Esordi anche per il centrocampista del Milan Pobega, Federico Dimarco dell'Inter, Cancellieri del Verona e Riccii del Torino. La sfida del Dall'Ara è stata equilibrata e ben giocata da entrambe le nazionali con gli azzurri pericolosi in più di una circostanza sia nel primo che nel secondo tempo. Ottima la tenuta difensiva con Bastoni che si candida per essere leader assoluto per il presente e il futuro ma bene anche a metà campo e soprattutto in attacco con l'ingresso di Gnoto che ha dato brio e vitalità all'Italia.

Nell'altro match del girone A, l'Inghilterra vice campione d'Europa cade per 1-0 in casa dell'Ungheria e parte così in salita in questa Uefa Nations League. Martedì 7 giugno l'Italia ospiterà proprio l'Ungheria che ha fatto lo scalpo agli inglesi mentre l'11 e il 14 giugno doppio impegno di fuoco in Inghilterra prima e in Germania poi a chiudere una dieci giorni con quattro partite ostiche e impegnative. Nota a margine l'infortunio occorso a Gigio Donnarumma all'ultimo secondo del match contro i tedeschii dopo il triplice fischio dell'arbitro, infatti, il numero uno del Psg (più volte decisivo questa sera) è rimasto a terra dolorante soccorso dallo staff medico azzurro. Mancini e i tifosi azzurri si augurano non sia nulla di grave in vista dei prossimi e ravvicinati impegni.

Il tabellino

Italia: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (80' Dimarco), Frattesi (85' Ricci), Cristante, Tonali (80' Pobega); Politano (65' Gnonto), Scamacca (85' Cancellieri), Pellegrini.

Germania: Neuer; Henrichs, Rüdiger, Süle, Kehrer; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Werner

Reti: 70' Pellegrini (I), 73' Kimmich (G)