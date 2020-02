Neymar-Nathalia Barulich: la storia d'amore è ufficiale?

Neymar dopo un lungo tira e molla estivo alla fine ha deciso di restare al Psg ma nella prossima sessione del calciomercato le sue possibilità di vederlo lontano da Parigi sono elevatissime. Il Barcellona, infatti, farà di tutto per riportarlo alla base visto che Suarez ha già compiuto 33 anni e che Lionel Messi è diventato un caso e che potrebbe anche clamorosamente lasciare il Barça dopo una vita calcistica e non solo passata nel club catalano.

L'ex attaccante del Santos in due anni e mezzo all'ombra della Tour Eiffel ha messo insieme 76 presenze complessive condite da 66 reti ma nonostante questo il suo rapporto con l'ambiente è sempre stato difficoltoso e per questa ragione il suo ritorno al Barcellona sembra sempre più probabile.

Il brasiliano ha compiuto da pochi giorni 28 anni e ha raggiunto una maturità non solo calcistica ma anche nella vita privata. Neymar è stato fidanzato per anni con la modella Bruna Marquezine ma la sua storia d'amore è finita ormai da tempo con lei stessa che aveva confermato: "Posso solo dire che è finita, ed è stata una sua decisione. Chiederò che non si parli più di questa cosa perché non mi piace parlare della mia vita personale. Ho molto rispetto per lui e affetto per ciò che abbiamo vissuto insieme. Voglio solo dire che dietro alla rottura non c’è alcun collegamento con la differente visione politica, visto che ci troviamo in un momento critico e pericoloso per il Brasile".

Da quel momento in poi a Neymar sono stati attribuiti diversi flirt reali o presunti come quello con Liza Brito. Da qualche mese, però, il brasiliano sembra essere in una relazione con la modella 28enne, sua coetanea, Natalia Barulich. La ragazza, che è anche una cantante, ha origini croato-cubane nel 2012 ha partecipato al concorso Miss California Usa e nel 2014 ha fatto il suo esordio per la rivista automobilistica Super Street.

La Barulich è molto famosa sui social network con oltre 2,6 milioni di follower su Instagram e non solo dato che è apparsa su numerose copertine di riviste molto famose come Maxim, l'Officiel e Guess. I due in questi mesi sono stati pizzicati raramente insieme ma gli indizi social sono molteplici con la donna che nei giorni scorsi era presente al compleanno di Neymar con un vestito bianco che non è passato di certo inosservato. Che sia la volta buona per l'ex Barcellona per ufficializzare una nuova storia d'amore?



