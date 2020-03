Sci, annullata combinata a La Thuile: Brignone vince Coppa del mondo di specialità

Continua la stagione trionfale dello sci azzurro: senza nemmeno gareggiare, Federica Brignone ha conquistato la Coppa del mondo di combinata alpina.

La terza combinata alpina della stagione di Coppa del Monco programmata a La Thuile è stata cancellata, a causa della fitta nevicata che si è abbattuta, a partire dal pomeriggio di sabato sulla località valdostana. Niente gara quindi e vittoria assegnata alla sciatrice valdostana, che può dunque festeggiare la vittoria della Coppa di specialità per la seconda stagione consecutiva, anche se nella passata stagione il trofeo non era stato assegnato, in quanto per regolamento non erano state disputate almeno due gare. Grazie alle due splendide vittorie di Altenmarkt e Crans Montana, Federica ha totalizzato 200 punti, precedendo la svizzera Wendy Holdener (125) e la ceca Ester Ledecka (100).

L’azzurra ha così raggiunto il primo obiettivo di una stagione che potrebbe diventare unica, in primis con la conquista della sfera di cristallo generale, senza dimenticare anche quelle di gigante e SuperG. Nonostante la beffa nella giornata di ieri, la Brignone è stata preceduta da Nina Ortlieb di un solo centesimo nel SuperG di La Thuile, il ventitreesimo podio stagionale le ha in ogni caso consentito di allungare in classifica sulle dirette inseguitrici. A questo punto la lotta si fa sempre più serrata e a sette gare dal termine (anche la tappa tedesca di Ofterschwang è stata cancellata per mancanza di neve), Federica è al comando della classifica generale di Coppa del mondo con 1.378 punti e precede di 153 punti l'americana Mikaela Shiffrin, che non gareggia da un mese per lo choc dell'improvvisa morte del padre Jeff. Mentre al terzo posto a 189 punti si trova la slovacca Petra Vlhova.



Il Circo bianco al femminile tornerà in ogni modo il 12 marzo con uno slalom parallelo nella località svedese di Aare al quale seguiranno uno slalom gigante e lo slalom. Le finali di Coppa del mondo si svolgeranno dal 18 al 22 marzo a Cortina d'Ampezzo e comunque vada, sembra sempre più probabile che la Coppa del Mondo assoluta verrà assegnata in volata nel corso delle Finali di Cortina, sede della rassegna iridata 2021.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?