Scattano le promozioni: chi può andare in Serie c

Manca soltanto l'ufficialità: Palermo, Lucchese, Turris e tutte le altre prime classificate dei gironi di Serie D potranno a breve festeggiare la promozione in Serie C.

A seguito dello stop dei campionati dilettanti, decretato nella giornata di ieri dal Consiglio Federale, nove società sono già sicure di partecipare al prossimo campionato di Serie C. Ad accedere tra i professionisti saranno iinfatti tutte le squadre prime in classifica nei nove gironi del campionato di Serie D al momento dello stop: vale a dire in ordine di raggruppamento: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Dopo un solo anno all'inferno il Palermo, rinato dalle ceneri dell'ultimo fallimento dopo la fine dell'era targata Maurizio Zamparini, farà dunque immediato ritorno nel calcio professionistico. Guidati dal tecnico palermitano doc Rosario Pergolizzi e trascinati dalle reti del bomber Giovanni Ricciardo, i rosanero al momento dello stop avevano sette punti di vantaggio sui campani del Savoia. Un progetto ambizioso quello del presidente Dario Mirri, che punta a riportare in breve tempo il club siciliano ai fasti degli ultimi anni. Nel frattempo tutta la tifoseria rosanero è pronta a brindare ad una promozione meritata e legittimata sul campo.

Gradito ritorno nella terza serie per le toscane Lucchese e Grosseto. Promosse anche le lombarde Pro Sesto e Mantova, nel 2006 i virgiliani all'epoca guidati dall'ex presidente Lori sfiorarono addirittura la promozione in Serie A, prima di cedere in finale playoff contro il Torino. Si rivede anche la Turris, i corallini di Torre del Greco mancano dalla C dalla stagione 2001. Novità assolute invece per il Campodarsego, Matelica e Bitonto. Il Foggia al momento resta escluso in attesa di capire se potrà accedere alla Serie C tramite i ripescaggi (che però erano stati bocciati dall'Assemblea di Lega Pro). L'ufficialità con ogni probabilità arriverà nella giornata di venerdì, quando sarà in programma il Consiglio di Lega, in cui il consiglio direttivo formulerà le proprie proposte su promozioni e retrocessioni.

Intanto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia lancia l'allarme ai microfoni de Il Mattino: ''E' evidente che siamo alla vigilia di un ecatombe causata dal Coronavirus che avrà conseguenze gravissime sopratttutto sul calcio minore, ma graverà anche sui club di serie C. Credo che anche la Serie B avrà grossi problemi e perfino qualche club di serie A, pagherà un prezzo amaro. Stimiamo che almeno il 30 per cento dei club non potrà iscirversi ai priossmi campionati. Prepariamoci dunque alla non iscrizione di tantissimi club''.

