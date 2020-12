Pe SuperMario ultima chiamata per chi gli vuole davvero bene

L a notizia è che c'è ancora qualcuno che crede in Mario Balotelli. O che Supermario possa improvvisamente cambiare vita a 30 anni dopo l'infinità di occasioni sprecate che hanno accompagnato la sua carriera. Pensare che un talento passato dall'Inter al Manchester City, dal Milan al Liverpool senza riuscire a tener fede alle aspettative, possa improvvisamente realizzarsi con la maglia del Monza è un'autentica scommessa. Ci crede evidentemente Adriano Galliani che la definisce «l'ultima, l'ultima, l'ultima chiamata», utilizzando l'aggettivo solo tre volte con grandissima magnanimità. Ma onestamente le ultime chiamate di Balotelli ormai sono talmente tante che avrebbero già dovuto tagliargli i fili da un pezzo. Non ultima l'occasione buttata al vento nella sua Brescia che l'aveva messo in tutte le condizioni ideali per riscattarsi. Ma non ce l'ha fatta nemmeno lì. Galliani ha un solo motivo plausibile per questa operazione: «Gli voglio bene». Già, solo partendo da questo generoso presupposto si può puntare ancora su Supermario. Ma d'altra parte il cuore ha già portato a Monza i Paletta, i Boateng e chissà quanti altri pezzi di vecchio Milan avrebbe voluto in Brianza. Il sogno vero era Ibrahimovic, ci si deve accontentare di Balotelli con la speranza (o l'illusione) che faccia lo stesso effetto dello svedese. Basterà aspettare giugno per capire se Galliani avrà vinto anche questa scommessa impossibile.