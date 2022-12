Pelé: "Mamma, grato d'essere tuo figlio"

San Paolo. Celeste Arantes do Nascimento potrà rivedere suo figlio, Edson (lei lo ha sempre chiamato così) martedì 3 gennaio, quando il corteo funebre farà una breve sosta sotto casa sua prima della sepoltura nel Memorial Necrópole Ecumênica, un grattacielo di 108 metri nonché il cimitero più alto del mondo secondo il libro dei Guinness. La mamma di Pelé ha compiuto cento anni lo scorso 20 novembre, proprio nel giorno di apertura della Coppa del Mondo ed è stata sempre un punto di riferimento per lui. Poco prima di essere ricoverato in ospedale O Rei, che alla famiglia lascerà un patrimonio stimato di 100 milioni di euro, aveva pubblicato su Instagram un post per celebrare il centenario di Dona Celeste. «Sin da bambino mi hai insegnato il valore dell'amore e della pace. Ho più di cento motivi per essere grato di essere tuo figlio. Grazie per ogni giorno al tuo fianco, mamma», aveva scritto Pelé. Celeste oggi vive a Santos insieme alla figlia Maria Lúcia che si prende cura di lei, l'unica rimasta dei suoi fratelli visto che, prima di Pelé, era morto nel 2020 a 77 anni anche l'altro suo figlio, Zoca.

Nata poverissima a Três Corações, nel Minas Gerais, nel 1923, la madre di Celeste morì dando alla luce il suo decimo figlio, e fu così allevata dalla sorella maggiore, che era molto severa. Il più grande divertimento della futura mamma di Pelé da bambina era suonare il campanello a casa dei vicini per poi scappare a gambe levate. Da adolescente amava passeggiare nella piazza principale di Três Corações e guardare i matinée al cinema la domenica con la sua amica del cuore Maria de Lourdes, che poi sarebbe diventata la madrina di Pelé. Aveva 16 anni quando, il 29 luglio 1939, si sposò con il 26enne Dondinho, il futuro padre di Edson. La coppia faceva fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Il padre di Pelé era un calciatore dilettante, fortissimo nel colpo di testa ma per molto tempo non ha guadagnato uno stipendio. Faceva il lattaio ma il primo salario vero iniziò a guadagnarlo quando cominciò a giocare nella squadra del quarto reggimento di cavalleria dell'esercito.

Celeste mise al mondo Edson quando aveva solo 18 anni ma fu sempre presente nell'educazione del figlio. Memorabile l'incontro tra i due l'8 maggio 1966. Quel pomeriggio Pelé stava assistendo da bordo campo all'allenamento della squadra brasiliana che preparava i Mondiali d'Inghilterra nella città di Teresópolis, quando fu sorpreso dalla visita di Celeste, arrivata senza preavviso. La mattina Celeste aveva ricevuto il titolo di "Madre brasiliana dell'anno", promosso all'epoca dalla Globo a Rio, poi era andata a messa all'Orto Botanico ma, soprattutto, quella domenica si celebrava la festa della mamma e lei voleva ad ogni costo fare una sorpresa al figlio. Ci riuscì nonostante prima Dondinho fosse rimasto bloccato nell'ascensore di un hotel per 50 minuti e poi la macchina su cui viaggiavano i due si fosse rotta lungo la strada. Quando Pelé la vide scoppiò in lacrime e corse ad abbracciarla.