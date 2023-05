Il prete tifoso del Napoli e l'isteria di... messa

Il derby Champions Milan-Inter sarà in chiaro per gentile concessione di Prime Video, telecronaca di Piccinini e Ambrosini con interisti imbufaliti per quel vecchio striscione tra le mani di Ambro che, dopo Atene, li invitava a un uso alternativo del tricolore 2007.

***

Festa scudetto: «Al Cardarelli fino a 2 maggio blocco dei ricoveri programmati per 7 reparti chirurgici: le tre chirurgie, la neurochirurgia, la chirurgia toracica, le due ortopedie». Ne dà notizia Ciro Pellegrino di Fanpage. Si spera abbiano riaperto.

***

Marco Clemente ridà la linea allo studio del Tg2 da Shanghai con un cinese socio del club Napoli China: «Il suo nome significa Gioia ma qui lo chiamano Surriento». E lui parte: «oje vitaaaa, oje vita miaaaa».

***

Su Sky passano dall'azzurro del Napoli al rosso Ferrari, in studio alle spalle della brava Federica Masolin non si può non notare una magnum di Ferrari con tanto di confezione con la scritta gigante e in stampatello: l'armocromia è garantita.

***

Pure in chiesa a Fuorigrotta si è cantato «un giorno all'improvviso» con le bandiere azzurre e il prete che faceva il lanciacori. Dall'isteria di massa all'isteria di messa.

***

Blanco a Viva Rai 2 parla di quando era calciatore: «Uno mi sguscia via e per fermarlo gli ho dato un calcio sulla schiena». E i fiori dell'Ariston muti.

***

Titolo di Gazzetta.it: «Ecco perché oggi Spillo Altobelli segnerebbe più di Haaland».

***

Roma-Milan ad alta tensione su Dazn, Emanuele Giaccherini: «La palla può tremare tra i piedi». Ma non sarebbe il contrario?@duppli