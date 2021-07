La rivelazione sulla finale: ''Ecco per chi tifano i francesi..."

''Il 70% dei francesi tiferà Italia in finale contro l'Inghilterra'' . Lo assicura l'Équipe, che sul proprio sito ha pubblicato un sondaggio su quale fosse la nazionale da sostenere in campo a Wembley, se quella azzurra o l'Inghilterra. Beh a sorpresa, con quasi diecimila voti, ad assicurarsi il sostegno della Francia è la squadra di Roberto Mancini, con percentuali bulgare che sfiorano il 70%.

Ebbene sì anche i francesi si schierano a favore dell'Italia. Sarà per il fatto che tra oltralpe e oltremanica i duelli sono sempre stati molto accesi così in occasione della finale degli Europei 2020, i transalpini hanno deciso di mettere da parte la rivalità con gli italiani e sostenere gli azzurri. Alcuni sondaggi parlano molto chiaro, il tifo neutrale sarà tutto a favore dell'Italia. Quello online, commissionato dall'Équipe, assicura che il 70% dei lettori preferisce Chiesa e compagni rispetto a Kane e Sterling. Un entusiasmo contagioso per gli azzurri arrivato anche altrove. In Spagna dopo il supporto del ct Luis Enrique, che ha espresso subito le sue preferenza, l'Italia è data favorita con il 75% delle preferenze.

Sarà stato uno degli effetti della Brexit ma l'Inghilterra non raccoglie grandi simpatie in seno ai vertici istituzionali europei. Nelle ultime ore gli Azzurri hanno guadagnato anche l’endorsement dei vertici dell’Unione Europea, dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. E viste le tensioni tra il governo britannico e l’Unione Europea, forse non poteva andare diversamente. ''Il suo cuore è con l'Italia'' , ha detto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer riferendosi alla von der Leyen. Stessa scelta anche Charles Michel, come comunicato dal suo portavoce: ''Naturalmente farà con forza il tifo per la squadra azzurra''.

Oltremanica non va meglio per gli inglesi, anzi va notato che il tifo a sostegno dei ragazzi di Southgate è tutt’altro che compatto. Secondo un sondaggio online condotto da Good Morning Britain, il 63% dei tifosi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord sosterrebbe l’Italia. Le ragioni di questa antipatia hanno radici molto antiche. ''Il Galles ha sofferto secoli di oppressione da parte dell’Inghilterra, e il governo di Boris Johnson pensa a noi solo quando ha tempo – afferma la giornalista Laura Kemp nel quotidiano regionale Wales Online –. Per non parlare di quei ''Neanderthal'' che distruggono bar, piazze e giardini ovunque vanno'' ha aggiunto parlando dei tifosi inglesi, della loro ''arroganza'' e ''presunzione''. Insomma, non è escluso che domenica sera da qualche finestra a Glasgow, Cardiff, Belfast o Dublino spunti qualche tricolore italiano.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?