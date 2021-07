Sarà Inghilterra-Italia la finale di Euro 2020

L'Inghilterra di Gary Southgate approda con merito alla finale di Euro 2020 dove affronterà l'Italia di Roberto Mancini. La nazionale dei Tre Leoni ha vinto per 2-1 contro la Danimarca, ma ci sono voluti i tempi supplementari e un rigore per piegare la resistenza dei danesi. Decisivo il fattore Wembley dove i tifosi inglesi si sono fatti sentire e hanno spinto verso la meritata qualificazione i ragazzi di Southgate.

La partita è stata tirata ed equilibrata, anche per merito del portiere danese Schmeichel autore di diversi miracoli, ma alla fine l'Inghilterra ha meritato ampiamente di approdare in finale dove avrà anche il privilegio di potersela giocare in casa e davanti al pubblico amico. Avversario della nazionale dei Tre Leoni però sarà l'ostica Italia di Roberto Mancini che in queste sei partite disputate è stata sicuramente la più bella, la più costante e la più tosta ma la voglia degli inglesi di vincere in casa e di mettere in bachece il primo europeo della sua storia non può far dormire sogni tranquilli agli azzurri. Appuntamento a domenica 11 luglio alle ore 21.00, a Wembley: ne resterà solo una che salirà sul tetto più alto d'Europa.

La cronaca della partita

Dopo i primi 10' di studio ecco che esce fuori alla distanza l'Inghilterra con due chance, non troppo convinte, tra il 13' e il 15'. Al 16' la Danimarca impegna per due volte Pickford e al 25' Damsgaard ci prova ma il suo tiro finisce fuori di un soffio. Minuto 30', danesi in vantaggio grazie alla punizione dell'asso della Sampdoria che da 25 metri la spara sotto la traversa.

Al 38' Schmeichel compie un miracolo su Sterling che aveva concluso da due passi e un minuto dopo ecco il pari inglese frutto dell'autorete di Kjaer che nel tentativo di anticipare Saka infila il suo portiere. Nella ripresa Schmeiche si supera ancora al 55' su Maguire e al 59' la risposta danese è affidata a Dolberg: para Pickford. L'Inghilterra tiene il pallino del gioco per tutto il secondo tempo o quasi ma non riesce a sfondare e si va ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare ancora Schmeichel salva tutto su Kane al 94' e al 98' Grealish impegna ancora severamente il numero uno danese. Minuto 102' Sterling entra in area, semina il panico e cade per terra: per l'arbitro è rigore e il Var conferma. Kane calcia, Schmeichel respinge sui piedi di Kane che ribadisce in rete.

Il tabellino

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Reti: 30' Damsgaard (D), 39' Kjaer (I), 105' Kane (I)

