"Senza Brozo e Dzeko...". Mentana "smaschera" l'Inter

"Senza Brozovic e Dzeko l'Inter è un colosso d'argilla" , questo il messaggio social di Enrico Mentana, grande tifoso nerazzurro, subito dopo la sconfitta rimedita dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Raspadori e Scamacca, due prospetti che piacciono molto a Marotta e Ausilio, hanno affondato la nave della Beneamata e sbancato San Siro ma quello che più deve preoccupare Inzaghi non è tanto il gioco, che c'è vista la grande mole di occasione avute durante la partita, ma l'involuzione di alcuni uomini chiave: da Stefan de Vrij a Samir Handanovic fino ad arrivare a Lautaro Martinez, gli errori stanno iniziando a pesare e non poco sui risultati e sulla classifica.

Uomini cardine

Contro il Sassuolo l'Inter ha dovuto fare a meno di due uomini chiave come Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni, entrambi squalificati, e sul terreno di gioco i sostituti, ovvero Federico Dimarco e Roberto Gagliardini, hanno fatto rimpiangere i due titolarissimi della squadra di Simone Inzaghi che è sprofondata sotto i colpi del Sassuolo che dopo Juventus e Milan ha fatto lo scalpo anche ai campioni d'Italia in carica. Non solo loro due però hanno fatto male perché anche Samir Handanovic, in occasione del primo gol e Lautaro Martinez in tantissime occasioni offensive hanno dimostrato di non essere in una condizione psico-fisica ottimale.

Di certo le assenze di Bastoni e soprattutto del regista Brozovic ma anche alcune scelte di Inzaghi, come lasciare in panchina Edin Dzeko che con il suo ingresso in campo ha letteralmente cambiato la partita offensvia dell'Inter, sono sicuramente discutibili. Mentana da ottimo osservatore ha centrato nel segno: senza l'attaccante bosniaco e il centrocampista croato i nerazzurri non sono più gli stessi. Tempo per recupare ce n'è visto che l'Inter nonostante tutto, potenzialmente, potrebbe essere ancora prima se vincerà il suo recupero di campionato contro il Bologna ma attualmente la classifica dice secondo posto a meno due dal Milan, che potrebbe diventare terzo posto se il Napoli questa sera vincerà sul campo del Cagliari del grande ex Walter Mazzarri.